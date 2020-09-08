Topaloğlu: Hükümet yasaları çiğniyor

Kamu Araçları İşletmecileri Derneği (Kar-İş) Başkanı Fuat Topaloğlu, “ülkeyi yönettiğini zannedenler bizi böl ve parçala zihniyeti ile yönetebileceklerini zannediyorlarsa çok yanılıyorlar “dedi.

Fuat Topaloğlu, hükümeti anayasaya mahkemesine şikâyet edeceklerini söyledi.

Kar-İş Başkanı Topaloğlu’nun açıklaması şu şekilde; KKTC Bakanlar Kurulunun 28.08.2020 tarihinde kamu maksatlı ithal edilecek otobüs/minibüs araçların “KAR-İŞ” üyelerine tanınan gümrük ve benzeri muafiyetleri veya indirimleri ile ilgili tüzük kuralından “KAR-İŞ üyelerine” ibaresini kaldırmasını Anayasa mahkemesinde taşıyoruz. Bu konuda avukatımız Şefik Aşçıoğulları ile birlikte gereken işlemleri başlatıyoruz ve hükümeti Anayasaya ve kurallarına uymaya davet ediyoruz. Ülkedeki pek çok birlik ve derneğin böl yönet mantığı ile yönetilmek istediğine dikkat çekilen açıklamada “Bu kabul edilebilir bir durum değildir. KKTC sorma gir hanı değildir. Yasalar, kurallar vardır. Bakanlar Kurulu bu yasaların uygulanması için orada vardır. Kar-İş’i köşeye sıkıştıracaklarını veya bitireceklerini düşünenlere en iyi cevabı Anayasa Mahkemesinin vereceğini biliyoruz. Çünkü biz Hukukun üstünlüğüne ve KKTC yargı sistemine güveniyoruz. Bakanlar Kurulunun 28.08.2020 tarihinde aldığı kararı avukatımız aracı ile Anayasa Mahkemesine taşıyoruz. Bu saatten sonra artık yargı konuşacaktır, hukuk konuşacaktır. Ama bunu yapanlardan elbette bu toplum günü ve saati geldiğinde hesap soracaktır.