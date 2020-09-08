DünyaSürmanşet

Shincheonji’nin 2. plazma bağışına 1100 üye katıldı

8 Eylül 2020

Shincheonji İsa Kilisesi Tanıklık Çadır Tapınağı (Shincheonji), yeni tip koronavirüs salgınına(Covid-19) çözüm olacak ilacın hızlıca bulunabilmesi için, ayın 27’sinde 2. kez toplu kan plazması bağışı yapacağını bildirdi. Plazma bağışına Covid-19 hastalığına yakalanıp tamamen iyileşmiş olan Shincheonji Daegu Kilisesi üyelerinden 1100 kişi katılacak.

Plazma bağışı bugünden başlayıp 4 Eylül’e kadar Daegu Atletizm Merkezi’nde düzenlenecek. Ayın 27’si ilk günü olmakla birlikte yaklaşık 160 kişi katılacak. Bağışın yapıldığı Shincheonji Daegu Kilisesi 13-17 Temmuz tarihleri arası birinci toplu plazma bağışını düzenlemiş ve toplam 628 üye katılmıştı. Bu sefer ikincisi düzenlenmekte olup sonlandığında toplam 1700 kişi bağış yapmış olacak.

Shincheonji İsa Kilisesi’nde “geçen 2-3 ay çok sayıda hasta çıkmasıyla vatandaşlara endişe verdikleri için üzgün olduklarını” ve “ileride de Kore Hastalık Kontrolü ve Önlemleri Merkezi’yle yakın iş birliği içinde Covid-19 hastalığının sonlanması için bütün çabayı göstereceklerini” açıkladılar.


Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Ersoy Birkan Anı Turnuvası devam ediyor

Ersoy Birkan Anı Turnuvası devam ediyor

5 Eylül 2020
Photo of İsrail’de aktivist bir grup Tel Aviv’de drone ile gökten esrar paketleri yağdırdı

İsrail’de aktivist bir grup Tel Aviv’de drone ile gökten esrar paketleri yağdırdı

5 Eylül 2020
Photo of Erten’li Anadolu Efes galip: 88-64

Erten’li Anadolu Efes galip: 88-64

4 Eylül 2020
Photo of Kuveyt tarihinde bir ilk: 8 kadın hakim yemin ederek göreve başladı

Kuveyt tarihinde bir ilk: 8 kadın hakim yemin ederek göreve başladı

4 Eylül 2020
Photo of DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz

DSÖ: Gelecek yılın ortasına kadar yaygın bir aşılama görmeyi beklemiyoruz

4 Eylül 2020
Photo of Türkiye’de 1612 yeni vaka

Türkiye’de 1612 yeni vaka

4 Eylül 2020
Photo of Sıcak hava etkili olacak

Sıcak hava etkili olacak

4 Eylül 2020
Photo of Gece bekçisi ölü bulundu

Gece bekçisi ölü bulundu

4 Eylül 2020
Photo of NATO: Türkiye ile Yunanistan arasında teknik görüşmeler başladı

NATO: Türkiye ile Yunanistan arasında teknik görüşmeler başladı

4 Eylül 2020
Photo of GİGEM gençleri Akdeniz Köyü sahilini temizledi

GİGEM gençleri Akdeniz Köyü sahilini temizledi

4 Eylül 2020
Başa dön tuşu
Kapalı