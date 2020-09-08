Shincheonji’nin 2. plazma bağışına 1100 üye katıldı

Shincheonji İsa Kilisesi Tanıklık Çadır Tapınağı (Shincheonji), yeni tip koronavirüs salgınına(Covid-19) çözüm olacak ilacın hızlıca bulunabilmesi için, ayın 27’sinde 2. kez toplu kan plazması bağışı yapacağını bildirdi. Plazma bağışına Covid-19 hastalığına yakalanıp tamamen iyileşmiş olan Shincheonji Daegu Kilisesi üyelerinden 1100 kişi katılacak.

Plazma bağışı bugünden başlayıp 4 Eylül’e kadar Daegu Atletizm Merkezi’nde düzenlenecek. Ayın 27’si ilk günü olmakla birlikte yaklaşık 160 kişi katılacak. Bağışın yapıldığı Shincheonji Daegu Kilisesi 13-17 Temmuz tarihleri arası birinci toplu plazma bağışını düzenlemiş ve toplam 628 üye katılmıştı. Bu sefer ikincisi düzenlenmekte olup sonlandığında toplam 1700 kişi bağış yapmış olacak.

Shincheonji İsa Kilisesi’nde “geçen 2-3 ay çok sayıda hasta çıkmasıyla vatandaşlara endişe verdikleri için üzgün olduklarını” ve “ileride de Kore Hastalık Kontrolü ve Önlemleri Merkezi’yle yakın iş birliği içinde Covid-19 hastalığının sonlanması için bütün çabayı göstereceklerini” açıkladılar.