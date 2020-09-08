Kıbrıs
Ali Pilli: Derin üzüntü içerisindeyiz
Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi Hastanesi şantiyesinde yaşanan ölümlü iş kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybeden işçiye rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Bkana Ali Pilli, yazılı açıklamasında, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesinde yapımına devam edilen Pandemi Hastanesi şantiyesinde maalesef ölümlü bir iş kazası meydana gelmiştir. Aldığımız elim kaza haberinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kazada hayatını kaybeden emekçimize Allah’tan rahmet, tüm ailesine başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.