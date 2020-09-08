Kıbrıs

Ali Pilli: Derin üzüntü içerisindeyiz

8 Eylül 2020
Ali Pilli

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Pandemi Hastanesi şantiyesinde yaşanan ölümlü iş kazasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, hayatını kaybeden işçiye rahmet, ailesine başsağlığı diledi.
Bkana Ali Pilli, yazılı açıklamasında, “Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yerleşkesinde yapımına devam edilen Pandemi Hastanesi şantiyesinde maalesef ölümlü bir iş kazası meydana gelmiştir.  Aldığımız elim kaza haberinin derin üzüntüsü içerisindeyiz. Kazada hayatını kaybeden emekçimize Allah’tan rahmet, tüm ailesine  başsağlığı dilerim” ifadelerine yer verdi.


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