İngiltere ve Güney Kıbrıs ortak tatbikat yaptı

Denizde bilinmeyen bir kişinin kurtarılması ve bir yaralının gemi mürettebatı tarafından uzaklaştırılması, Limasol açıklarında, Kıbrıs Ortak Arama Kurtarma Merkezin koordinasyonuyla gerçekleştirilen CYPUK-01/20” kod adlı arama ve kurtarma (SAREX) operasyonun başlıca senaryosu idi. Tatbikatta Rum Polis Hava Operasyonu Birimine ait bir helikopter, İngiltere Kraliyet Donanması Çok Amaçlı Araştırma gemisi “HMS Enterprise” ve Britanya Egemen Üsleri 84. Hava Filosuna ait bir helikopter katıldı.

Aralarında Britanya’nın Kıbrıs Yüksek Komiseri ve Britanya Üsleri komutanı bulunan tüm ilgili taraflar, Kıbrıs ile Britanya arasında arama ve kurtarma alanındaki işbirliğinin önemine vurgu yaptılar. Tatbikatın tamamlanmasından sonra yaptığı açıklamada Britanya Yüksek Komiseri Stephen Lillie şöyle dedi: “Bu tür operasyonlar arama kurtarma konularında hazırlığımızı koruma ve aynı zamanda ülkelerimiz arasında ortak eğitim açısından büyük önem taşıyor.” “Gerek arama kurtarma tatbikatları gerekse kriz yönetimi konularında Kıbrıs’la uzun yıllar var olan derin işbirliğimize değer veriyoruz ve gerek her iki ülke gerekse geniş bölgenin yararına bunun devam etmesini bekliyoruz”.

Kıbrıs’taki Britanya Üsleri Komutanı Rob Thomson, bu işbirliğinin önemine işaret ederek “84. Kraliyet Hava Kuvvetleri Filosunun bu çok yüksek hava sıcaklıkları sırasında yangınların söndürülmesinde Kıbrıslı meslektaşları ile günlük bazda başarıyla işbirliği yapıyor” dedi. HMS Enterprise’in katılımının tatbikatın yapılması için bir fırsat doğurduğunu belirterek tüm acil durumların birlikte göğüslenebileceğini vurguladı. Tatbikattan sonra basına açıklamalarda bulunan Deniz Binbaşısı Cecil Ladislaus, bir kişinin denizden kurtarılarak gemiye taşınması ve oradan da Kıbrıs Polis Birimine ait bir helikopter ile karaya nakledilmesi ve merdivenden düşen bir gemi mürettebatına ilk yardım müdahalesi içeren çifte senaryodan söz etti. Ladislaus Kıbrıs (Rum) yetkilileri ile işbirliğinden ve tatbikatı sonuçlarından duyduğu memnuniyeti dile getirdi, bu tür senaryoların gerçekten yaşandığını ve bu nedenle ortak eğitimlerin çok önemli olduğunu vurguladı. Rum Arama Kurtarma Merkezi Komutanı Deniz Yüzbaşı Anastassios Paraskevopoulos, “Lefkoşa FIR’ı içinde gerçekleştirilen arama kurtarma tatbikatının her yıl komşu ve dost ülkelerle yaklaşık 25 farklı çeşitte gerçekleştirildiğini belirtti. Süz konusu tatbikat 2020 yılında Britanya ve Kıbrıs arasında düzenlenen ilk tatbikat oluyor. «Argonavtis» tatbikatı salgın nedeniyle ertelenmişti. Bu yıl içinde yine çeşitli arama kurtarma tatbikatlarının yapılması bekleniyor.