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Dolar 7.46 liradan güne başladı

8 Eylül 2020
Döviz kurları

Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 7.4620 liradan işlem görüyor. Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yüzde 0.43 artışla 1.101.56 puandan başladı.

Dün en düşük 7.4241, en yüksek 7.4668 seviyelerini gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0.3 değer kazancıyla 7.4576’dan tamamladı.

Dolar/TL, yeni güne yükselişle başlamasının ardından 7.4620’den işlem görüyor. Euro/TL yüzde 0.1 artışla 8.8170’ten, sterlin/TL ise yüzde 0.1 değer kaybıyla 9.8050’den satılıyor.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Euro Bölgesi’nde büyüme verisinin takip edileceğini belirterek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisine ilişkin haber akışı ve Doğu Akdeniz başta olmak üzere jeopolitik gelişmelerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu söyledi.

Borsa güne yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 4.76 puan ve yüzde 0.43 değer kazanarak 1.101.56 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0.36 ve holding endeksi yüzde 0.38 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4.96 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0.49 ile turizm oldu.

Dün alıcılı seyrini devam ettiren Borsa İstanbul’da, BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.97 değer kazancıyla 1.096.81 puandan tamamladı.

Döviz Kurları

AlışSatışYüksekDüşükDeğişim
USD – Amerikan Doları7,46007,46407,46487,4364%0,1309:53
EUR – Euro8,81678,82208,82578,7918%0,1309:53
GBP – İngiliz Sterlini9,80489,81289,84159,7916%-0,0109:53
CHF – İsviçre Frangı8,13198,13998,15188,1295%0,0609:53


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