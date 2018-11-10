Topaloğlu: her şeyimizi sahaya koymamız lazım

SAKATLAR CAN SIKIYOR: ”Haddimizi bilerek, çekinmeden, korkmadan puan veya puanlar almak için her şeyimizi sahaya koymamız lazım” diyen Teknik Direktör Hasan Topaloğlu, “Sakatların çokluğu nedeniyle sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Ancak kadromuzda bulunan futbolcularımıza olan güvencim, beni nispeten rahatlatıyor.” ifadelerini kullandı.

K-Pet Süper Ligin 8. haftasına; 10 puanla 7. sırada girecek olan Türk Ocağı, 9 puanla 9.sırada bulunan Lefke ile deplasmanda oynayacakları karşılaşmayla ilgili hazırlıklarını, Teknik Direktör Hasan Topaloğlu nezaretinde Pia Bella Oteli sahasında yaptıkları antrenman ile tamamladı.

Hasan Topaloğlu; Lefke ile geçtiğimiz hafta oynadıkları Çetinkaya ve bugün deplasmanda oynayacakları Lefke karşılaşmalarıyla ilgili Havadis’e açıklamalarda bulundu.

Lefke sahasında iyi

Geçtiğimiz hafta oynadıkları Çetinkaya maçında, istedikleri ve arzuladıkları sonuç ve puanları alamadıklarına dikkat çeken Hasan Topaloğlu, “Bu bizim için bir yerde de kayıp haftası oldu. Çetinkaya maçı geride kaldı. Artık önümüze bakmak zorundayız. Yenicami maçından yaralı çıkan ve sahasında çok iyi oynayan bir Lefke’ye konuk olacağız. Haddimizi bilerek, çekinmeden, korkmadan puan ve puanlar almak için her şeyimizi sahaya koymamız lazım” ifadelerini kullandı.

Sakatlar korkutuyor

“İyi bir hazırlık dönemi geçirdik. Ancak sakat oyuncularımız çok” diyerek sözlerini sürdüren Hasan Topaloğlu, “Bilal Ceylan, Ahmet Saygı, Remzi Betmezoğlu, Yakubu Malik ve M. Ali Aylanç’ın sakatlıkları devam ediyor. Kimleri maça yetiştirebiliriz bilemiyorum. Sıkıntılı bir süreç yaşıyoruz. Ancak, kadromuzda bulunan futbolcularımızın hepsine güvenim sonsuz. Güzel ve centilmence geçen bir karşılaşma olmasını diliyorum” dedi.