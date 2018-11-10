İstatistikler Lefke diyor

K-Pet Süper Ligin 8.haftasında Türk Ocağı, Lefke 16 Ağustos Stadı’nda bir çok takım için zorlu bir deplasman olarak görünen Lefke’ye konuk olacak.

Bugün saat 14.30 başlayacak olan mücadeleyi Serhan Şimşek yönetecek. Lefke ile Türk Ocağı takımları son yıllarda farklı liglerde yer almalarına karşın son 10 maçta karşılıklı galibiyetler almaları dikkatlerden kaçmıyor.

Bu maçlarda dengeli sonuçlar ortaya çıkarken her iki takım da birbirlerine adeta kök söktürdüler.

Ligdeki son 10 maçta Türk Ocağı’nın rakibi Lefke gibi 4 galibiyeti bulunuyor. Takımlar 2 kez de sahadan beraberlikle ayrıldılar.

Ev sahibi olan kazanıyor

Son yıllarda Süper Ligde 10 kez karşılaşma imkanı bulan Türk Ocağı ile Lefke birbirlerine karşı dengeli sonuçlar alırken, evinde oynayan takım genelde sahadan galibiyetle ayrılıyor.

2011-2012 sezonundaki maçlardan beraberlikle sahadan ayrılan takımlar daha sonra oynadıkları 8 maçta Türk Ocağı’nın 4, Lefke’nin de 4 galibiyeti olduğunu görüyoruz. Takımların elde ettikleri galibiyetlere kendi sahasında ulaşması da dikkatlerden kaçmadı.

En farklı skorlar

Son 10 maçta atılan gol sayılarının karşılaştırdığımızda T.Ocağı’nın 21, Lefke’nin 23 golü olduğunu görüyoruz. Ayrıca takımların en farklı skorları da tıpkı galibiyet sayıları gibi eşit durumda. İki ekip de birbirleri 5-1’lik farklı skorlarla mağlup etmeyi başardılar.

Ligde oynanan son 10 maç:

2017-2018 sezonu

6.hafta: T.Ocağı-Lefke: 4-2

21.hafta: Lefke-T.Ocağı: 5-1

2016-2017 sezonu

9.hafta: T.Ocağı-Lefke:3-2

24.hafta: Lefke-T.Ocağı: 3-0

2015-2016 sezonu

4.hafta: Lefke-T.Ocağı: 2-0

17.hafta: T.Ocağı-Lefke: 5-1

2012-2013 sezonu

5.hafta: Lefke-T.Ocağı: 3-2

18.hafta: T.Ocağı-Lefke: 2-1

2011-2012 sezonu

1.hafta: Lefke-T.Ocağı: 3-3

14.hafta: T.Ocağı-Lefke: 1-1