Kıbrıs

Girne’de hırsızlık

5 Kişi tutuklandı

polis

Girne’de, İ.H.H.(E-20), S.S.(K-22), O.L.(K-40) ve P.F.(E-46) hırsızlıktan tutuklandı.

Polis Basın Subaylığı’ndan yapılan açıklamaya göre, dün 12.30-13.30 saatleri arasında, İ.H.H., S.S., O.L. ve P.F.,  Ziya Rızkı Caddesi üzerinde Vakıflar Pasajı içerisinde faaliyet gösteren “Mebana” isimli iş yerinden toplam değerleri 250 TL olan 2 adet külot ve 1 adet bere, “Viva Fame” isimli iş yeri içerisinden toplam değerleri 560 TL olan 3 adet bayan cüzdanı, “Armağan” isimli iş yeri içerisinden ise 169 TL değerinde 1 adet erkek şapkasını çaldı.

Lapta ‘da ise Cengiz Topel Sokak üzerinde bulunan Ramazan Koç’a ait ikametgahın bahçesi içerisinde bulunan ambarda muhafaza edilen, bir adet demir kesme makinesi ve bir adet kaynak 8 Kasım’da çalındı. Olayın polisin bilgisine gelmesi üzerine meselede zanlı olarak görülen M.T.(E-40) tutuklandı.




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