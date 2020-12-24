Tolga Atakan: 17 Ocak’ta Halkın Partisi Kurultayı, partinin geleceği açısından çok önemlidir

Halkın Partisi (HP) Milletvekili Tolga Atakan, BRT’nin Meclis’te canlı yayınlanan 50+1 Programı’nda Levent Kutay’ın sorularını yanıtladı Yeni hükümet, Halkın Partisi Kurultayı ve iç siyasetle ilgili gündemi değerlendiren Atakan, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel’e istemesi halinde görevinde yardımcı olmaya hazır olduğunu söyledi. Atakan, yeni hükümeti “zorlama” diye tanımlarken, ömrünün çok uzun olmadığını, Ekim’den çok önce bir seçim öngördüğünü söyledi.

İşte Atakan’ın açıklamalarından satır başlıkları:

‘-800 Milyon TL’lik kaynağın evet sözü verildi ama süreç içerisinde gerçekleşmesini beklemek lazım * 17 Ocak’ta Halkın Partisi Kurultayı, partinin geleceği açısından çok önemlidir. Re-organize olup, içteki bazı yapısal sorunları çözerek, özeleştirisini de yaparak, daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecek.

– Sayın Kudret Özersay, Halkın Partisi’nin kurucusudur, Başkanıdır, Lideridir… Bu tanımlamalar ortada iken başkasının aday olması abestir. Bu görevi tekrardan yüklenecektir, sırtlayacaktır. Yalnız değildir. * Halkın Partisi’nin kurucu üyesi olarak, kurultay sonrası bir görev verilirse, üstlenmeye hazırım…

-Özersay, Halkın Partisi bir projedir deniyor… proje olsaydık bu durumda olmazdık başka noktalarda konumlar da olurduk *Kahve içmem konusunda bir özeleştiri yapmalıyız. Bunu iyi anlatamadık.

-Ben ve Özersay, kahve içmem meselesi için değil, Mecliste 6 partinin Afrika ve Meclis olayları için ortak açıklama yapma girişimi amacıyla, sadece Özgürgün ile değil tüm başkanlarla o gün görüştük.

-Alışılagelmiş siyasi jargon ve davranışlarda bulunmadığımız için konfor alanı bozulan her siyasinin bize saldırıyor olmasını anlayabiliyoruz’