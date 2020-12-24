Beyinleri büyük olan hayvanların nesillerinin tükenme olasılığı daha yüksek

İngiliz bilim insanları tarafından yapılan yeni bir çalışmada, fil, kızıl tilki, orangutan, kaplan ve fare gibi büyük beyinlere sahip olan memeli hayvan türlerinin, küçük beyinli olan türlere daha yüksek yok olma riskine sahip oldukları ortaya konuldu. Araştırmacılar, yapılan çalışma kyüzlerce farklı memeli türünün beyin büyüklüğü, beslenme ve nüfus yoğunluğu arasındaki ilişkiyi test etti. Sonuçlar, daha büyük beyin boyutlarına sahip türlerin daha yüksek enerji gereksinimlerine sahip olduğu ve bunun da daha düşük popülasyon yoğunluklarına neden olduğunu gösteriyor.

İngiltere’de Reading Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırmaya göre, büyük beyinleri olan memeliler, daha küçük beyinleri olanlara göre daha yüksek yok olma riski taşıyor.

Çalışma kapsamında bilim insanları, 656 uçmayan kara memeli türü için beyin büyüklüğü, vücut kütlesi, beslenme ve popülasyon yoğunluğu arasındaki ilişkiyi test etti. Analizlerde büyük beyinlere sahip olanların popülasyonun, küçük beyinlere sahip olan hayvanlardan daha az görüldü.

Bilim insanları, bu durumun büyük beyinlere sahip olan memelilerin daha fazla enerji gereksinimine, bu nedenle de daha fazla yiyeceğe ihtiyaç duymasından kaynaklandığını söyledi. Bu duruma örnek olarak, daha küçük bir beyne sahip olan berberi şebeği adı verilen bir tür makak maymunu türünün popülasyonunun siyamang gorilinden üç katı nüfus yoğunluğuna sahip olması gösterildi.

BEYİN BÜYÜKLÜĞÜ İLE POPÜLASYON YOĞUNLUĞU ARASINDAKİ İLİŞKİ İLK KEZ ORTAYA KONULDU

İnsanlar için geçerli olmasa da, beyin büyüklüğü ile popülasyon arasındaki ilişkiyi ilk kez ortaya koyan çalışmada vücuduna göre büyük bir beyne sahip olan hayvanlar; fare, kızıl sincap, kızıl tilki, berberi şebeği, kaplan ve fil olarak değerlendirildi. Çalışmayı gerçekleştiren ekip, bulgularının ayrıca koruma faaliyetlerine de yardımcı olabileceğini ifade etti.

Bununla birlikte araştırmacılar, arama ve yakalama strateji gerektirdiği için avcılıkla beslenen hayvanların genel olarak bitkilerle beslenen hayvanlardan daha büyük bilişsel kapasiteye sahip olduğunu, bunun da daha büyük beyin boyutlarına neden olabileceğini buldu.

ÖZELLİKLE PRİMATLAR VE ET YİYEN TÜRLER İÇİN GEÇERLİ

Genel olarak ekip, büyük beyinler ile düşük nüfus arasındaki bağlantının özellikle primatlar ve et yiyen memeliler için güçlü olduğunu buldu. Ancak, kemirgenlerde, keseli ve toynaklı hayvanlarda bu ilişkinin daha az belirgin olduğu görüldü.

Konuyla ilgili açıklama yapan Reading Üniversitesi’nden çalışma lideri Dr. Manuela González-Suárez, “Daha akıllı olmakla ilişkilendirilse de, daha büyük beyinlerin memelilerin bir bölgedeki en düşük ‘ dedi. Beyin, onları sürdürmek içi daha fazla yiyeceğe ve diğer kaynaklara ve dolayısıyla daha fazla alana ihtiyaç duyar. Hangi hayvanların farklı alanlarda daha bol olduğunu anlamak onların koruması için önemlidir” dedi.