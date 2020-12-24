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G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim 5 maç men cezası aldı

24 Aralık 2020
fatih terim men cezası



Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim’e Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tarafından 5 maç men cezası verildi.

Süper Lig’in 13. haftasında oynanan Fatih Karagümrük maçında kırmızı kart gören Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in cezası belli oldu. Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu tecrübeli teknik adama 5 maç men cezası verdi.

Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yapılan açıklamada,

“GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM’in, 18.12.2020 tarihinde oynanan FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Süper Lig müsabakasında, ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle 1 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 13.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM’in, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri nedeniyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA VE YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 26.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. teknik sorumlusu FATİH TERİM’in, tedbire uymama eylemi nedeniyle FDT’nin 50/1-c maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 2 RESMİ MÜSABAKADA SOYUNMA ODASINA ve YEDEK KULÜBESİNE GİRİŞ YASAĞI ve 16.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.” ifadeleri kullanıldı.



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24 Aralık 2020


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