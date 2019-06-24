Tokyo yolu göründü

İKİNCİ OLARAK 2.TURDA: Sporcumuz Merve Çelebi’nin de yer aldığı Türkiye Kadın Plaj Voleybol takımı 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları için ikinci tura çıktı

Tonguç KOTAK

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda plaj voleybolunda Avrupa Kıtasını temsil edecek takımın ilk etabında Merve Çelebi’li Türkiye ikinci olarak gelecek yılki 2.tura katılmaya hak kazandı.

CEV Plaj Voleybolu Continental Cup organizasyonunda Sporcumuz Merve Çelebi, Selin Yurtsever, Merve Nezir ve Bahanur Gökalp’den oluşan Türkiye Milli Takım dün yarı finalde Norveç’e kaybetmesine rağmen Macaristan’ı yenerek ikinci sırada yer aldı ve 2.tura çıktı.

Türkiye Plaj Voleybol Milli Takımı, 2020 Mayıs ayında yapılacak ikinci tur karşılaşmalarında mücadele edecekler.