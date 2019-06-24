10 finalist belli oldu

BTM 2. Lig’de dün oynanan karşılaşmalar sonunda grup maçları sona erdi
DİKMEN GÜCÜ 10’DA 10 YAPTI: Dikmen Gücü grup maçlarında oynadığı 10 maçın da tamamını kazanarak 10’da 10 yapmayı başardı. Yarın kura çekiminden sonra, Perşembe ve Cuma günü oynanacak tek maçlık final karşılaşmalarının ardından kazanan 5 takım BTM 1. Lig’e çıkacak
BTM 2. Lig’de son hafta karşılaşmalarının da tamamlanmasının ardından, İncirli, Dikmen Gücü, Sadrazam Kayalar, Gülgün Süt Düzova, Dilekkaya, 1461 İskele Trabzonspor, Boğaziçi, Tuzla, Kumyalı ve Yarköy takımları finallere yükselmeyi garantiledi. Dikmen Gücü oynadığı 10 maçın da tamamını kazanarak 10’da 10 yapmayı başardı. Yarın kura çekiminden sonra, Perşembe ve Cuma günü oynanacak tek maçlık final karşılaşmalarının ardından kazanan 5 takım BTM 1. Lig’e çıkacak.
Sonuçlar
1.Grup
Güvercinlik – Yenişehir: 5-2
Akdoğan Akıncılar – İncirli: 4-2
Tuzla – Çayönü:7-0
2.Grup
Dağyolu – Dikmen Gücü: 0-3
Gayretköy – Serhatköy: 4-1
Pınarbaşı- Alayköy: 6-1
- Grup
Çamlıbel – Kalkanlı: 0-3
Sadrazam Kayalar – Akdeniz: 1-1
Mevlevi – Tepebaşı: 1-2
4.Grup
Yeniceköy – Gülgün Süt Düzova: 1-2
Demirhan – Mutluyaka: 4-2
Kırıkkale – Dilekkaya: 2-3
5.Grup
Karadeniz 61 – Civisil: iptal edildi
1461 İ. Trabzonspor – Tatlısu Seracılar: 3-0
Ötüken – Boğaziçi: 1-2
6.Grup
Yarköy – Kumyalı: 0-0
Yeni Erenköy – Ergazi: 2-3
Ardahan – Bafra:5-7