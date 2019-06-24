10 finalist belli oldu

BTM 2. Lig’de dün oynanan karşılaşmalar sonunda grup maçları sona erdi

DİKMEN GÜCÜ 10’DA 10 YAPTI: Dikmen Gücü grup maçlarında oynadığı 10 maçın da tamamını kazanarak 10’da 10 yapmayı başardı. Yarın kura çekiminden sonra, Perşembe ve Cuma günü oynanacak tek maçlık final karşılaşmalarının ardından kazanan 5 takım BTM 1. Lig’e çıkacak

BTM 2. Lig’de son hafta karşılaşmalarının da tamamlanmasının ardından, İncirli, Dikmen Gücü, Sadrazam Kayalar, Gülgün Süt Düzova, Dilekkaya, 1461 İskele Trabzonspor, Boğaziçi, Tuzla, Kumyalı ve Yarköy takımları finallere yükselmeyi garantiledi. Dikmen Gücü oynadığı 10 maçın da tamamını kazanarak 10’da 10 yapmayı başardı. Yarın kura çekiminden sonra, Perşembe ve Cuma günü oynanacak tek maçlık final karşılaşmalarının ardından kazanan 5 takım BTM 1. Lig’e çıkacak.

Sonuçlar

1.Grup

Güvercinlik – Yenişehir: 5-2

Akdoğan Akıncılar – İncirli: 4-2

Tuzla – Çayönü:7-0

2.Grup

Dağyolu – Dikmen Gücü: 0-3

Gayretköy – Serhatköy: 4-1

Pınarbaşı- Alayköy: 6-1

Grup

Çamlıbel – Kalkanlı: 0-3

Sadrazam Kayalar – Akdeniz: 1-1

Mevlevi – Tepebaşı: 1-2

4.Grup

Yeniceköy – Gülgün Süt Düzova: 1-2

Demirhan – Mutluyaka: 4-2

Kırıkkale – Dilekkaya: 2-3

5.Grup

Karadeniz 61 – Civisil: iptal edildi

1461 İ. Trabzonspor – Tatlısu Seracılar: 3-0

Ötüken – Boğaziçi: 1-2

6.Grup

Yarköy – Kumyalı: 0-0

Yeni Erenköy – Ergazi: 2-3

Ardahan – Bafra:5-7