Güney’de sıcaklık için SARI alarm

Salı günü daha da artması beklenen sıcaklıklar nedeniyle Meteoroloji Dairesi bugün için sarı alarm verdi.

Güney Kıbrıs Meteoroloji Dairesi, bölgeyi etkileyen sıcak hava kütlesinin, sıcaklıkları bugün iç kesimlerde 40 C’ye kadar yükseleceğini belirtti.

Salı günü daha da artması beklenen sıcaklıklar nedeniyle Meteoroloji Dairesi sarı alarm verdi.

Sarı alarm, pazartesi günü 13:00-17: 00 saatleri arasında yürürlükte olacak. Rum yetkililer, sarı alarm verilen saatlerde özellikle hasta, yaşlı ve çocukların dışarı çıkmamaları konusunda uyarıda bulundu.