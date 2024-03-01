TL’nin değer kaybı devam ediyor: Euro 34 TL’yi aştı

TL’nin değer kaybı devam ediyor: Euro 34 TL’yi aşarak rekor tazeledi. Sabah 39,60 TL’den işlem gören Sterlin ise 39,80 TL seviyesine yükseldi.
KKTC serbest piyasada saat 15.40 itibarıyla 31,20 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 31,50 TL, euronun alış fiyatı 33,75 TL satışı ise 34,05 TL’den gerçekleşiyor.
|KKTC Güncel Kur Tabloları
|KUR
|ALIŞ
|SATIŞ
|USD
|31.2000
|31.5000
|EUR
|33.7500
|34.0500
|GBP
|39.4500
|39.8000
|AUD
|18.3000
|20.4000
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|01-03-2024 15:35:15
01-03-2024 15:57:13
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