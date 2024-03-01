TL'nin değer kaybı devam ediyor: Euro 34 TL'yi aştı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 1, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

TL’nin değer kaybı devam ediyor: Euro 34 TL’yi aştı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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TL'nin değer kaybı devam ediyor: Euro 34 TL'yi aşarak rekor tazeledi. Sabah 39,60 TL'den işlem gören Sterlin ise 39,80 TL seviyesine yükseldi.

TL’nin değer kaybı devam ediyor: Euro 34 TL’yi aşarak rekor tazeledi. Sabah 39,60 TL’den işlem gören Sterlin ise 39,80 TL seviyesine yükseldi.

KKTC serbest piyasada saat 15.40 itibarıyla 31,20 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 31,50 TL, euronun alış fiyatı 33,75 TL satışı ise 34,05 TL’den gerçekleşiyor.


İngiliz sterlini ise 39,45 TL’lik alış, 39,80 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 31.2000 31.5000
 EUR 33.7500 34.0500
 GBP 39.4500 39.8000
 AUD 18.3000 20.4000
Son Güncelleme
Son Okuma		 01-03-2024 15:35:15
01-03-2024 15:57:13
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Tags:DövizEuroKKTCsterlin
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