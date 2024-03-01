Dikmen Belediyesi tarafından alınan itfaiye aracı İtfaiye müdürlüğüne teslim edildi - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cuma, Mart 1, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
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Dikmen Belediyesi tarafından alınan itfaiye aracı İtfaiye müdürlüğüne teslim edildi

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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 Dikmen Belediyesi tarafından alımı yapılan itfaiye aracı bugün törenle Polis Genel Müdürlüğüne bağlı İtfaiye Müdürlüğüne teslim edildi.

Belediyeden verilen bilgiye göre, araç, Dikmen Belediyesinde gerçekleştirilen teslim töreninde Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi tarafından İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar’a teslim edildi.


Teslim sırasında konuşma yapan Dikmen Belediye Başkanı Yüksel Çelebi “Yangın olmaması dileğimiz her zaman geçerlidir, ancak olursa bu donanımlı aracın güzel hizmet vermesini itfaiyeci arkadaşlarımızın daha donanımlı araçlar ile yangına doğru zamanda doğru şekilde müdahale etmesi temennimizdir” ifadelerini kullandı.

İtfaiye Müdürü Ramadan Gürpınar teslim sırasında Yüksel Çelebi’ye katkılarından dolayı teşekkür ederek plaket takdim etti.

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Tags:Dikmen Belediyesi
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