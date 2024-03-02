KKTC Döviz Kurları: Sterlin 40 TL'yi aştı - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Cumartesi, Mart 2, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
DövizEkonomiManşet

KKTC Döviz Kurları: Sterlin 40 TL’yi aştı

Havadis Gazetesi
Havadis Gazetesi
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sterlin 40 tl

KKTC serbest piyasada bugün dolar 31,60, euro 34,25, İngiliz sterlini ise 40,01 TL’den satılıyor.

KKTC serbest piyasada saat 12.50 itibarıyla 31,33 TL alış kurundan işlem gören ABD dolarının satış fiyatı 31,60 TL, euronun alış fiyatı 33,96 TL satışı ise 34,25 TL’den gerçekleşiyor.


İngiliz sterlini ise 39,65 TL’lik alış, 40,01 TL’lik satış kurundan işlem görüyor.

KKTC Güncel Kur Tabloları
KUR ALIŞ SATIŞ
 USD 31.3300 31.6000
 EUR 33.9600 34.2500
 GBP 39.6500 40.0100
 AUD 18.3000 20.4000
Son Güncelleme
Son Okuma		 02-03-2024 08:45:01
02-03-2024 12:56:54
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Tags:DolarEuroKKTCsterlintl
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