Tırmanmada 2. randevu

Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu’nun (KITMOK) organize ettiği KKTC 2019 Racing Tırmanma Şampiyonası ikinci yarışı 9 Kasım Cumartesi günü Ardahan-Kantara arasında yapılıyor.

İki yarış olarak planlanan KKTC 2019 Racing Tırmanma Şampiyonası’nın ikinci yarışı Ardahan-Kantara yolunda hazırlanan 3bin 500 metrelik parkurda gerçekleşecek.

“KITMOK Racing Tırmanma Yarışı” adıyla yapılacak organizasyonda yarışçılar parkuru biri antrenman olmak üzere 3 kez geçecekler. İskele Belediyesi, Güven Sigorta, Lungo Cafe, Ahmet Oto ve Worldtech Büroteknik’in katkılarıyla, Kıbrıs Türk Motosiklet Kurumu tarafından organize edilen yarış 11.00-15.00 saatleri arasında yapılacak.

Supermoto, ATV ve Pist Motoru olmak üzere 3 ana kategori üzerinden yapılacak olan yarışta kategoriler de kendi içlerinde motor hacimlerine göre ayrılacak ve toplam 8 sınıfta mücadeleler olacak. Sınıflar; ATV1, ATV2, ATV3, Supermoto 250, Supermoto 450, Racing 600, Racing 750 ve Racing 1000+ olacak. Kurumdan yapılan açıklamaya göre kayıtlar bu akşam saat 19.00’da tamamlanacak.