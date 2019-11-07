Erdoğan UEFA’yı eleştirdi: Siyasetle sporun iç içe geçmesinin affedilir yanı olamaz

TC. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Macaristan ziyareti öncesinde açıklamalarda bulundu.

UEFA’nın asker selamı veren oyunculara soruşturma açmasını eleştiren Erdoğan “UEFA provokatif politik davranış görmek istiyorsa aldığı kararlara baksın. UEFA’nın haksız siyasi tavrını reddediyoruz” dedi ve ekledi:

“Biz sizleri zaten tanıyoruz. Sizler bugüne kadar ne zaman Türkiye’ye karşı dürüst bir tutum takındınız? Uluslararası müsabakalarla ilgili bir kez bir organizasyonu vermişken ikinci organizasyonu da o ülkeye verdiniz. Altyapıları Türkiye kadar güçlü olmamasına rağmen kaçırdınız. Vakti saati geldiğinde biz bunları da açıklamaya başlarız. Bunu da bilmenizi özellikle istiyorum.

“Siyasetle sporun iç içe geçmesinin affedilir yanı olamaz.

“Bizim sporcumuzun Mehmetçiğe selam durması en tabii hakkıdır.

“Macron’un sporcusu Macron’un karşısında selam durunca herhangi bir müeyyide işletmiyorsunuz. Ama olay Türkiye olunca hava değişiyor.

“UEFA’nın bir an önce bu yanlıştan dönmesi gerekiyor. UEFA’nın sporun siyasallaşmasına fırsat vermemesi gerekiyor.”

Erdoğan, ABD ziyaretine muhalefetten gelen eleştiriler üzerine bir soruya ise “Muhalefette ben başından itibaren Sayın Bahçeli’nin duruşunu, attığımız adımlara verdiği desteği şükranla ifade etmek zorundayım. Çünkü gün bir ve beraber olma günüdür” diye yanıt verdi.

Erdoğan, Macaristan Başbakanı Viktor Orban ile görüşmelerinde 10 anlaşma imzalanacağını, bunların arasında ulaşım ve uzay gibi alanlarda işbirliği olduğunu da ekledi.