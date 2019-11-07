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Ozanköy’e Uçar transferinden icra

7 Kasım 2019

BAŞKAN KARABİNA İSYANDA: Ozanköy Başkanı Mustafa Karabina, Muhammet Ali Uçar’ın kulüpten olan alacakları karşılığı başka takıma transferinin gerçekleştiğini, ancak futbolcunun bu alacaklarından dolayı kulübü mahkemeye verdiğini belirterek kulübe icra gelmesine isyan etti

 

Süper Lig’in Girne bölgesi takımlarından Ozanköy Spor Kulübü geçmişte gerçekleşen futbolcu transferi nedeniyle hacizlik oldu.

Ozanköy 2 yıl önce kulüp başkanı Sami Otçuoğlu döneminde, T.Ocağı Kulübü’nden 130 bin TL transfer bedeli karşılığında Muhammet Ali Uçar’ı transfer etmişti. Muhammet Ali Uçar daha sonra Ozanköy’le yollarının ayırdıktan sonra başka takıma transfer oldu ve bu süreçten doğan alacak-verecek hesaplamaları mahkemeye taşındı. Mahkeme süreci Ozanköy kulübüne icra memurlarının gitmesi ile devam etti.

Ozanköy başkanı Mustafa Karabina da yaşananlarla ilgili olarak gazetemize bir basın açıklaması gönderdi:

Karabina şunları söyledi:

“Muhammet Ali Uçar ile Ozanköy Kulübü arasında sezon öncesi bir anlaşma gerçekleştirdik.  Önceki dönemden kalan alacaklarından dolayı anlaşarak futbolcu ile yollarımı ayırdık.

Kendisine bu transfer alacaklarından dolayı Girne Halk Evi transferine kolaylık sağladık. Kendisi ile anlaşmamıza rağmen üzülerek öğrendik ki Uçar verdiği sözü tutmayarak Ozanköy’ü dava etmiştir. Bu davadan dolayı icra memurları kulübümüze gelerek işlem yapmıştır.

Üzüldüğüm tek nokta yaptığı hatayı hala savunup bana yalan konuşarak olayı devam ettirmesidir.

Bilinmesini isterim ki bu olayın sonuna kadar takipçisi olacağım ve Kulübün haklarını böyle yalan konuşan insanlara bırakmayacağımızdır. Bütün yasal haklarımızı kullanacağız.”

 



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