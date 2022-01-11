Tıp – İş, eylemi askıya aldı

Tıp – İş Başkanı Mustafa Taşçıoğlu eylemlerini askıya aldıklarını duyurdu

27 Aralık 2021’ de başlayan eylem devam ederken, geçtiğimiz hafta Başbakan Faiz Sucuoğlu ile görüştüklerini ve Başbakan Sucuoğlu’nun talep ve sorunlarının çözümüne yardımcı olmak adına, girişimde bulunduğu kaydedildi.

Açıklamada, görüşmeler neticesinde teknik kurulun çalışmaya başlaması, mali konuların maliye bakanlığı ile görüşülmeye başlanması ve devlet hastanelerinde nöbet tutan hekimlerin yemek sorununa çözüm bulunması nedeniyle yarından itibaren poliklinik yapmama eyleminin askıya aldığı duyuruldu.