Ticaret Odası’ndan çağrı

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz ve beraberindeki Ticaret Odası Yönetim Kurulu Havadis’i ziyaret etti.

Kıbrıs Türk Ticaret Odası Başkanı Turgay Deniz hükümetin pandemi hastanesi konusunda acil olarak adım atması gerektiğini belirtti. Ülkenin normalleşmesi ve ekonominin çarklarının yeniden dönmesi için sağlıkla ilgili güven verici icraatların yapılması gerektiğine dikkat çeken Başkan Deniz “pandemi hastanesi konusunda üzerimize düşeni yapmaya hazırız” dedi.

Turgay Deniz Başkanlığındaki Ticaret Odası yeni yönetimi Havadis gazetesini ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Başkan Deniz, yeni yönetimiyle Ticaret Odası’nın önümüzdeki dönem daha aktif görevler icra edeceğini belirtti. “Hedefimiz üyeye inme ve her üye ile temas etmedir” şeklinde konuşan Deniz, odanın yurt dışı açılımlarda da bulunacağını söyledi.

Ziyarette konuşan Havadis gazetesi Genel Müdür ve Genel Yayın Yönetmeni Başaran Düzgün Ticaret Odası’nın Kıbrıs Türkünün en önemli kurumlarından biri olduğuna dikkat çekti ve ülkenin içinde bulunduğu özel durum nedeniyle Ticaret Odası’nın özel misyonlar üstlendiğini hatırlattı.

Basın özgürlüğü ve medyanın ayakta kalması noktasında Ticaret Odası’na da görevler düştüğünü belirten Başaran Düzgün, yeni seçilen yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.