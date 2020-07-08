Gucci’nin yüzü olan down sendromlu ilk model Ellie konuştu

Gucci’nin kampanyası için Vogue dergisine poz veren down sendromlu model Ellie Goldstein, yaptığı açıklamada “Bütün dergilerin kapağında yer almak istiyorum” ifadelerini kullandı.

Down sendromlu ilk model Ellie Goldstein, daha birçok projede yer almak ve ünlenmek istediğini dile getirdi.

Proje sonrası Instagram’da birçok beğeni ve yorum alan Ellie, “Deli gibi ‘like’ almış. Çok şirin olduğumu belirten ve ‘Kaşlarını kıskanıyorum!’ denilen yorumu çok sevdim” diyor.

Kendisini bundan sonra nerede görmek istediği sorulduğunda ise “Louis Vuitton! Chanel! Dünyadaki bütün dergilerin kapağında yer almak istiyorum!” sözlerini dile getiriyor.

18 yaşındaki modelin annesi Yvonne ise kızı için şu ifadeleri kullanıyor: “İnanamadık, böyle büyük bir markanın Ellie’yi seçeceğine! Her zaman spot ışıklarının üzerinde olmasını istedi ve insanları eğlendiren biri oldu.”