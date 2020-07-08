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Gucci’nin yüzü olan down sendromlu ilk model Ellie konuştu

8 Temmuz 2020

Gucci’nin kampanyası için Vogue dergisine poz veren down sendromlu model Ellie Goldstein, yaptığı açıklamada “Bütün dergilerin kapağında yer almak istiyorum” ifadelerini kullandı.


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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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