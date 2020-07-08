Gucci’nin yüzü olan down sendromlu ilk model Ellie konuştu

Gucci\u2019nin kampanyas\u0131 i\u00e7in Vogue dergisine poz veren down sendromlu model Ellie Goldstein, yapt\u0131\u011f\u0131 a\u00e7\u0131klamada "B\u00fct\u00fcn dergilerin kapa\u011f\u0131nda yer almak istiyorum" ifadelerini kulland\u0131.\r\n\r\n\r\n\r\nDown sendromlu ilk model Ellie Goldstein, daha bir\u00e7ok projede yer almak ve \u00fcnlenmek istedi\u011fini dile getirdi.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nProje sonras\u0131 Instagram'da bir\u00e7ok be\u011feni ve yorum alan Ellie, "Deli gibi 'like' alm\u0131\u015f. \u00c7ok \u015firin oldu\u011fumu belirten ve 'Ka\u015flar\u0131n\u0131 k\u0131skan\u0131yorum!' denilen yorumu \u00e7ok sevdim" diyor.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nKendisini bundan sonra nerede g\u00f6rmek istedi\u011fi soruldu\u011funda ise "Louis Vuitton! Chanel! D\u00fcnyadaki b\u00fct\u00fcn dergilerin kapa\u011f\u0131nda yer almak istiyorum!" s\u00f6zlerini dile getiriyor.\r\n\r\n\r\n18 ya\u015f\u0131ndaki modelin annesi Yvonne ise k\u0131z\u0131 i\u00e7in \u015fu ifadeleri kullan\u0131yor: "\u0130nanamad\u0131k, b\u00f6yle b\u00fcy\u00fck bir markan\u0131n Ellie'yi se\u00e7ece\u011fine! Her zaman spot \u0131\u015f\u0131klar\u0131n\u0131n \u00fczerinde olmas\u0131n\u0131 istedi ve insanlar\u0131 e\u011flendiren biri oldu."\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nEllie modellik ajans\u0131 Zebedee Management i\u00e7in 2017'den beri modellik yap\u0131yor. Ajans\u0131n ama\u00e7lar\u0131ndan biri \u00f6\u011frenme zorluklar\u0131 ya\u015fayanlar, engelliler ya da iki cinsiyetli ki\u015filer gibi az\u0131nl\u0131klar\u0131n medyada g\u00f6r\u00fcn\u00fcrl\u00fc\u011f\u00fcn\u00fc art\u0131rmak.\r\n\r\n