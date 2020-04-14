ManşetTürkiye

THY, yurt dışı uçuşlarını 20 Mayıs’a kadar durdurdu

14 Nisan 2020

Türk Hava Yolları (THY), tüm dış hat uçuşlarını 20 Mayıs 2020’ye kadar durdurduğunu duyurdu.

THY’nin internet sitesinde yer alan duyuruda, şu bilgiler yer aldı:

“Yeni koronavirüs (Kovid-19) küresel salgını sebebiyle, resmi otoritelerce alınan kararlar ve sizlerin sağlığı için aldığımız önlemler doğrultusunda, tüm dış hat uçuşlarımız 20 Mayıs 2020 tarihine kadar durdurulmuştur.”

Açıklamada, iç hat seferlerinin ise 3 Nisan 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 20 Nisan 2020 tarihine kadar durdurulduğu anımsatıldı.



Etiketler

Benzer Haberler

Photo of Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyona yaklaştı

14 Nisan 2020
Photo of Uçaner: Yoğun bakıma da bekleriz!

Uçaner: Yoğun bakıma da bekleriz!

14 Nisan 2020
Photo of Virüse karşı müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti

Virüse karşı müzesindeki 4 ton parayı dezenfekte etti

14 Nisan 2020
Photo of İstanbul’da gece saatlerinde deprem

İstanbul’da gece saatlerinde deprem

14 Nisan 2020
Photo of TBMM’nde kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

TBMM’nde kavga çıktı, vekiller sosyal mesafe kuralını hiçe saydı

13 Nisan 2020
Photo of Güney charter sefer başlattı

Güney charter sefer başlattı

13 Nisan 2020
Photo of Bakanlar Kurulu: İhracata yönelik çalışan işyerleri faaliyetlerine başlayabilir

Bakanlar Kurulu: İhracata yönelik çalışan işyerleri faaliyetlerine başlayabilir

13 Nisan 2020
Photo of Tatar: Böyle bir krizde kabine değişikliği düşünmüyorum

Tatar: Böyle bir krizde kabine değişikliği düşünmüyorum

13 Nisan 2020
Photo of Tatar: Fazla kazanandan fazla vergi alabilirsiniz ama mevduatları konuşmak yanlış ve suç

Tatar: Fazla kazanandan fazla vergi alabilirsiniz ama mevduatları konuşmak yanlış ve suç

13 Nisan 2020
Photo of River Side Otel çalışanında pozitif vaka

River Side Otel çalışanında pozitif vaka

13 Nisan 2020
Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2020, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı