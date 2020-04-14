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Sokağa çıkanları ‘hayaletler’ korkutuyor

14 Nisan 2020

Endonezya’nın Cava Adası’ndaki bir köyde koronavirüs salgınında sokağa çıkanları korkutmak için “hayaletler” devriye gezmeye başladı. Reuters ajansının haberine göre Kepuh adlı köyde gönüllüler, polisle iş birliği yaparak bir “hayalet timi” oluşturdu. Kefen giyen yüzleri pudralı “hayaletler” sokaklara dolaşmaya başladı.

‘Başlangıçta ters etki yaptı’

Ancak girişime öncülük eden Anjar Pancaningtyas’a göre uygulama başlangıçta ters etki yaptı.

Köy sakinleri Endonezya ve Malezya folkloründe “pokong” (kefene sıkışmış ruh) olarak bilinen hayaletleri görmek için sokağa çıkmaya başladı.

Pancaningtyas bunun üzerine taktik değiştirdiklerini ve hayaletlerin sürpriz devriyelere başlayarak sokaklarda dolaşanları korkuttuğunu söyledi.

Karna Supadmo adlı bir köylü özellikle çocukların “hayaletler” nedeniyle dışarı çıkmaktan korktuklarını köy sakinlerinin yatsı namazından sonra meydanda toplanmaktan vazgeçtiklerini söyledi.

Endonezya Cumhurbaşkanı Joko Widedo, çağrılara rağmen sokağa çıkma yasağı ilan etmemiş bunun yerine halka sosyal mesafe temizlik kurallarına uymaları tavsiyesinde bulunmuştu.



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