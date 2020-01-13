Thrones Club’ı taradılar sırra kadem bastılar

Gazimağusa’da faaliyet gösteren Thrones Club, dün sabah, kurşunlandı. Açılan ateş sonucu can kaybı veya yaralanma olmazken, işletmenin camları hasar gördü

Gazimağusa’da Zorbalar Sokak’ta faaliyet gösteren Thrones Club, dün sabah saat 07.00 sıralarında, kimliği henüz belirlenemeyen kişi veya kişiler tarafından kurşunlandı.

Mekânın kapalı olduğu saatte gerçekleşen olay sonucu bir can kaybı veya yaralanma olmazken, işletmenin camları hasar gördü. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Laptalı: Polise güvenimiz tam

Thrones Club İşletme Müdürü Hüseyin Laptalı, Thrones Club’ın, dün, hizmete kapalı olduğu bir saatte “sokak magandalarının” saldırısına uğradığını belirterek, “Gençlerimizin güvenle eğlendiği, iç ve dış güvenliğini titizlikle sağlandığımız clubın, tamamen kapalı olduğu bir saatte bu saldırının gerçekleştirilmiş olması tek tesellimizdir” dedi.

Laptalı, olayın faillerinin en kısa sürede tespit edilip, yargı huzuruna çıkarılacağına inancının tam olduğunu ifade etti.

Thrones Club İşletme Müdürü Hüseyin Laptalı’nın açıklaması söyle:

“Mağusa ve bölge gençliği yanında, kısa sürede ülkemizin de en önemli eğlence merkezi haline gelen Thrones, bu sabah saatlerinde mekanın kapalı olduğu saatte sokak magandalarının saldırısına uğradı.

Polis Genel Müdürlüğü ve Mağusa Polis Müdürlüğü ekiplerine sonsuz bir güvecimiz var.

Polis ekiplerinin vakit kaybetmeden saldırganları yargı huzuruna çıkaracağına olan inancımız tamdır.

Gençlerimizin güvenle eğlendiği, iç ve dış güvenliğini titizlikle sağlandığımız clubın, tamamen kapalı olduğu bir saatte bu saldırının gerçekleştirilmiş olması tek tesellimizdir.”