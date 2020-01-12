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Süper Kupa’nın sahibi Real Madrid oldu

13 Ocak 2020

İspanya Futbol Süper Kupası finalinde normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Atletico Madrid’e penaltı atışlarında 4-1 üstünlük sağlayan Real Madrid, kupayı kazandı.

Normal süresi golsüz sona eren 2020 İspanya Süper Kupası’nda, Atletico Madrid’i penaltı atışları sonucunda 4-1 mağlup eden Real Madrid, şampiyon oldu.

Suudi Arabistan’ın Cidde kentindeki Kral Abdullah Spor Şehri Stadı’nda oynanan final maçının normal süresi golsüz beraberlikle tamamlandı.

Uzatmalara giden maçın 115. dakikasında kaleci Thibaut Courtois ile karşı karşıya kalan Alvaro Morata’yı ceza sahasının dışında arkadan yaptığı faulle düşüren Federico Valverde direkt kırmızı kartla Real Madrid’i 10 kişi bıraktı.

Karşılaşmanın uzatma dakikalarında da skor değişmeyince penaltı atışlarına geçildi.

Penaltılarda rakibine 4-1’lik üstünlük sağlayan Real Madrid, tarihinde 11. kez bu kupayı müzesine götürdü.

İspanya Süper Kupası bu yıl ilk defa 4’lü final formatında oynandı. La Liga’da geçen sezonun lig şampiyonu Barcelona ile 2.si Atletico Madrid, 3. Real Madrid ve Kral Kupası’nın sahibi Valencia 4’lü turnuvaya katıldı.

Yarı final eşleşmelerinde Atletico Madrid, 3-2’lik skorla Barcelona’yı, Real Madrid de 3-0 ile Valencia’yı eleyerek finale kalmıştı.

Suudi Arabistan’dan şampiyon takıma 2 milyon euro
İspanya Futbol Federasyonunun (RFEF), Suudi Arabistan Futbol Federasyonu ile vardığı 3 yıllık anlaşma sonucu Süper Kupa maçları 8-12 Ocak tarihlerinde Cidde’de oynandı.

Suudi Arabistan, Süper Kupa’ya katılan takımlara 800 biner euro, finali kaybedene 1,4 milyon euro kupayı kaldıran takıma da 2 milyon euro verdi.

İspanya Süper Kupasını en çok kazanan takım 13 kez ile Barcelona olurken, aradaki farkı ikiye indiren Real Madrid 11. kupasını aldı.



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