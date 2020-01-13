İMAR PLANI YAZ-BOZ

Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı Yasası’nın yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı. Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, sürecin derhal netleşmesini istedi

BAŞSAVCILIKTAN GÖRÜŞ ALINACAK: Başbakan Tatar, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı Yasası’nın, yasal sürecin doğru işletilmemesi, Plan üzerindeki teknik tartışmaların sürmesi, toplumsal uzlaşı sağlanamaması nedenleriyle yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı. Tatar, sürecin Başsavcılıktan gelecek hukuki görüş doğrultusunda belirleneceğini kaydetti

MÜTEAHHİTLER ÇÖZÜM İSTİYOR: Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, yürürlükte olan emirname mi, yoksa Fasıl 96’mı? diye sordu. “Bu belirsizlikten acil şekilde çıkılmalı” diyen Gürcafer, acil çözüm üretilmesini istedi, “bu iş seçimi sonrasına ertelenmesin” dedi

ENDİŞE BÜYÜK: Gürcafer, emirnamenin yürürlükte olması halinde Şehir Plancıları Odası’nın almış olduğu ara emrinin de yürürlükte kalacağını söyleyerek, “ Bu durumda da İskele bölgesinde inşaat sektörü çökecek. Müteahhitlerin, yurtdışına olan taahhütleri, dış pazardaki prestiji ciddi zarar görecek” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı ve Başbakan Ersin Tatar, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı Yasası’nı yasal sürecin doğru işletilmemesi, Plan üzerindeki teknik tartışmaların halen sürmesi, toplumsal bir uzlaşı sağlanamaması nedenleriyle resmi gazetede yayınlatmayacağını, dolayısı ile planın yürürlüğe girmeyeceğini açıkladı.

UBP’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Tatar, yasanın resmi gazetede yayınlanmaması sonrasında nasıl bir sürecin devam edeceğinin Başsavcılıktan gelecek yanıtla belirleneceğini de kaydetti.

İmar Planlarından yana olduklarını belirten Tatar, İmar Planlarının ülkenin bir bölgesinde yaşayan halkın alt yapı, yeşil alan, dinlenme, eğlence yerleri, limanlar, konut, ticaret, sanayi, eğitim gibi ihtiyaçlarının planlı ve düzenli bir şekilde karşılanması için yapıldığını ifade etti.

“Yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediği yönünde bilgiler”

Muhtarlıklar, belediye meclisleri ve belediyelerin imar planı son şeklini alıp yürürlüğe girene dek sürecin içinde olmalarının yasa gereği olduğunu vurgulayan Tatar, Başbakanlığa ulaşan bilgilerin, Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi, İmar Planı sürecinde yasal yükümlülüklerin yerine getirilmediği yönünde olduğunu kaydetti.

Tatar, “İlgili üç belediyenin Belediye Meclislerinin söz konusu planın son şeklini toplanarak ele almadıkları, bu konuda her hangi bir onay kararı söz konusu olmadığı da saptanmıştır. Oysa kamuoyunun da bildiği üzere söz konusu üç belediyenin belediye meclislerinin planın bir önceki şekline ret kararları olduğu halen ortadadır” dedi.

“Planla ilgili toplumsal bir uzlaşı maalesef henüz sağlanamadı”

Pek çok örgüt, iş insanı ile halkın kafasında söz konusu Plan’la ilgili bir takım soru işaretleri olduğunun da yapılan açıklamalarla gözler önüne serildiğini ifade eden Tatar, planla ilgili henüz bir toplumsal uzlaşının maalesef sağlanamadığını da kaydetti.

“Hedefimiz yasal toplumun en geniş desteğinin sağlandığı bir plan yapılması”

Hedeflerinin yasal, toplumun en geniş desteğinin sağlandığı bir İmar Planı’nın yapılması olduğunu vurgulayan Başbakan Tatar, “Dolayısı ile Plan’ı ilgili Bakanlık ve Birleşik Kurul’a iade ediyor, bundan sonraki sürecin Başsavcılıktan konu ile ilgili olarak gelecek hukuki görüş doğrultusunda devam edeceğini kamuoyumuzun bilgisine sunuyor, herkese çalışmalarında başarılar diliyorum” dedi.

Gürcafer: Devlet ciddiyetine yakışır bir çözüm üretilmelidir

Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Başkanı Cafer Gürcafer, “Gazimağusa, İskele, Yeni Boğaziçi İmar Planı Yasası yürürlüğe girmeyecekse yürürlükte olan emirnamemidir? Fasıl 96’mıdır?” diye sordu ve “Eğer yürürlükte olan emirname ise emirname ile birlikte Şehir Plancıları Odası’nın almış olduğu ara emri de yürürlükte kalacak ve İskele bölgesinde bu durumda inşaat sektörü çökecek” dedi.

Bu belirsizlikten acil şekilde çıkılması gerektiğini ifade eden Gürcafer, Başbakan Ersin Tatar’ın konunun tüm paydaşlarını bir an evvel çağırıp bir çözüm yolunu bulması gerektiğini söyledi.

“Kimse bu işi cumhurbaşkanlığı seçiminden sonraya ertelemeyi düşünmesin” diyen Gürcafer, aksi halde bu noktada sektörde faaliyet gösterenlerin yurtdışına olan taahhütlerinin ve prestijinin ciddi zarar göreceğini ifade etti.

Cafer Gürcafer, “Tüm olumsuzluklara rağmen yıllardır edindiğimiz, dış Pazar, özellikle de İskandinav ülkelerinde, Rusya’da ve Çin’de prestijimiz sarsılır. Dolayısıyla bir an evvel devlet ciddiyetine yakışır bir çözüm üretilmelidir” diye konuştu.

Gürcafer, “Fasıl 96’ya dönülecekse bunun bir an önce açıklanması lazım, emirname yürürlükte olacaksa o zaman yatırım için bekleyen dosyaların önü açılacak şekilde düzenleme yapılması lazım, ne olacağını ekonomi zarar görmesin diye hükümetten görmemiz lazım” dedi.

“Yönetim kurulu bugün tavrını belirleyecek”

Cafer Gürcafer, konuyu değerlendirmek üzere Kıbrıs Türk İnşaat Müteahhitleri Birliği Yönetim Kurulu’nun bugün toplanacağını ve yapılan değerlendirme sonucu bir tavır belirleyeceklerini kaydetti.

Gürcafer, şöyle dedi: “Biz büyük fotoğrafa bakıyoruz. Ülke sosyo ekonomik kalkınma planlarının yapılmasını bekliyoruz. Artık plansız yaşamaktan bıktık, usandık. Yaratmaya çalıştığımız her sektör, her beş altı yılda bir, dibe vuruyor. Sanayi, turizm, tarım, inşaat sektöründe yaşanan olumsuzlukların ana sebebi plansız yaşamaktır. Biz imar planlarına yalnızca yüksek kat, alçak kat, tarla, arazi şeklinde bakmıyoruz. Derdimiz, tartışmamız rant değil. Siyasetin de bu temelde konuyu değerlendirmesini, ülke için bu temelde katkı koymasını bekliyoruz.”