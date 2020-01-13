HERŞEY VESAYET ALTINDA…

Başbakan Ersin Tatar’a mesaj attım:

“Cumhurbaşkanlığı adaylığından çekiliyor musun?”

“Niye çekileyim” diye sordu.

“Bazı çevreler” Türkiye dönüşü çekileceğini söylüyor.”

“O bazı çevreler” aday olmamam için çok bastırdılar ama başarılı olamadılar.”

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Birileri hala demokratik olmayan yollardan Kıbrıs Türkünün iradesini şekillendirmek için yoğun çaba sarf ediyorlar.

Memleketin en büyük partisi UBP, son seçimler itibarıyla en çok oyu alan UBP ama “UBP’nin başkanı aday olmasın, UBP küçük bir partinin adayını desteklesin” diyebiliyorlar.

Logo parçacıklarıyla oynar gibi ülkenin siyasetini dizayn etmeye çalışıyorlar.

Ve “otur arap-kalk arap” deyiminde olduğu gibi herkesi emir ile yönetebileceklerini.

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Bu konuya devam edeceğiz de benim aklım İran’da düşürülen Ukrayna uçağına takıldı.

Vesayet altındayız ve dünyanın dört bir yanında temsilcilikleri bulunan Dışişleri Bakanlığımız da varolmasına rağmen yanı başımızdakiler de hiçbir dünyasal olayla ilgilenmeyiz.

Anlayacağınız dış politikamız da vesayet altındadır.

Anastasiadis yönetimi Amerikalılara “yardım” kolaylığı sağladı diye Rum tarafı “İran-ABD savaşında taraf mı oluyoruz” diye ayağa kalktı ama bizde yine tıs yok.

Ukrayna’nın başkenti Kiev’e gitmek üzere Tahran Uluslararası İmam Humeyni Havalimanı’ndan havalanan Boeing 737 tipi yolcu uçağı, 8 Ocak Çarşamba sabahı kalkıştan kısa süre sonra düşmüş, uçakta bulunan 176 kişiden kurtulan olmamıştı.

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hava-Uzay Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Emir Ali Hacızade açıkladı:

“”Hava savunma sistemlerinin operatörüne ‘İran’a doğru seyir füzesi fırlatıldığı’ bilgisi verildi. O da uçuş yönünden dolayı uçağı yanlışlıkla seyir füzesi olarak tanımladı. Hadise sırasında iletişim hatlarında sorun yaşanıyordu. Bu yüzden irtibat kurma imkanı bulamadı. Operatörün hedefi vurmak ya da vurmamak için 10 saniye içinde karar alması gerekiyordu. Nihayetinde bu kötü kararı verdi ve uçak vuruldu. Özür dileriz.”

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Tepemizde patlayan füzeyi hatırladınız mı?

Büyük bir şans eseri o olayda ölen olmamıştı ama bizden özür dileyen de olmamıştı.

Havada füzeler uçuşurken ve füze saldırısı beklerken hava sahasını yolcu uçaklarına kapatmayan, basit bir yolcu uçağı ile balistik füzeyi bir birinden ayırt edemeyen ve iletişim kopuktu gerekçesiyle komutanlarından habersiz yolcu uçağını düşüren bir İran.

Yakın bir gelecekte Atom bombası yapacakmış!!!