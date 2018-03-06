Tetikçiye 7 yıl hapis

Nisan ayında Gazimağusa’da Çiğdem Cellât isimli kadını öldürmek üzereyken polis tarafından yakalanan Sehbetullah Aydoğan aleyhindeki dava karara bağlandı

Devrim DEMİR

Türkiye’den Şahin Ceylan isimli kişinin emri ile KKTC’ye gelen ve burada yaşayan Çiğdem Cellât isimli genç kadını öldürmek isterken Cellat’ın evinin yakınlarında belinde iki adet tabanca ile suçüstü yakalanan Sehbettullah Aydoğan’ın yargı süreci tamamlandı.

Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan Aydoğan’ın kararı dün açıklandı.

Başkanlığını Fadıl Aksun’un yaptığı Kıdemli Yargıç Pınar Beyoğlu ve Yargıç Temay Sağer’in baktığı davada, Sehbettullah Aydoğan 6 ayrı davadan 7 yıl hapse mahkûm edilirken, kararı mahkeme başkanı Fadıl Aksun açıkladı.

Olay anımsatıldı

Oy birliği ile alınan kararı açıklayan mahkeme başkanı Fadıl Aksun, olayın geçtiğimiz yıl Nisan ayında Gazimağusa’da meydana geldiğini anımsattı.

Sanığın, 13 Nisan 2017 tarihinde, Çiğdem Cellat isimli kadını öldürmek maksadı ile Şahin Ceylan isimli aranmakta olan şahısla gizli ittifak yaptığını belirten Aksun, sanığın Cellat’ın evinin yakınlarında suçüstü polis tarafından yakalandığını anlattı.

Çiğdem Cellât’ın, 2013 yılında Adana’ya bağlı Seyhan’da, Murat Uğurludoğan isimli şahısla 2 yıllık nişanlılık süresinden sonra ayrıldığını ve KKTC’ye gelerek dayısının yanına yerleştiğini ve burada bir işe girerek hayatını idame ettirmeye başladığını anlatan Aksun, Murat Uğurludoğan’ın KKTC’ye gelerek, Çiğdem Cellat ile barışmak istediğini ancak Cellat’ın reddettiğini, ardından Uğurludoğan’ın, işlemiş olduğu sirkat suçu nedeni ile ülkeyi terk ettiğini söyledi.

İhbar sonucu polis tarafından yakalanmıştı

Şahin Ceylan’ın Aydoğan’a 2 adet tabanca verdiğini ve Ceylan ve Mehmet Ali Bekis’in Aydoğan’ı Çiğdem Cellât’ın evinin yakınlarında indirdiklerini anlatan Aksun, daha sonra özel oluşturulan bir polis ekibinin, Çiğdem Cellât isimli bir kadının öldürüleceği yönünde bir ihbar alması üzerine, adı edilenin evinin bulunduğu bölgeye giderek konuşlandığını ve olay yerine gelen Sehbetullah Aydoğan’ı kıskıvrak yakaladığını söyledi.

Aydoğan polisi yanıltmıştı

Şahin Ceylan’ın, olay yerine yeniden gittiği sırada polisleri ve kalabalığı görmesi üzerine uzaklaştığını belirten Aksun, sanığın ilk anda polislere, silahı aldığı kişinin ismini yanlış vermesi nedeni ile Şahin Ceylan’ın adayı terk ettiğini anımsattı.

Sanığın ilk anda polislere hırsızlık amacı ile tabancaları taşıdığını ve başka bir isim verdiğini, böylelikle, suça teşvik eden Şahin Ceylan’ın kolaylıkla ülkemizi terk ettiğini belirten Aksun, sanığın yanlış beyanı nedeni ile adı edilenin ülkemizden kaçması ile adaletin de sekteye uğradığını ifade etti.

Sanığın ülkemize gelir gelmez konu suçu işlediğini ve ülkemizin toplum huzurunu hiçe saydığını söyleyen Aksun, bu hususların ağırlaştırıcı faktörler olduğunu vurguladı.

Aksun: Suçun esas mağduru toplum

Sanığın işlemiş olduğu suçun çok ciddi olduğuna vurgu yapan ve 10 yıla kadar hapislik cezası öngördüğünü belirten Aksun, ülkemizde yaşayan her bireyin barış, huzur ve güven içerisinde yaşama hakkı olduğuna ve bunun da anayasa tarafından güvence altına alındığına dikkat çekti.

Müştekinin sanığı affettiğini, ancak müştekinin her hangi fiziki bir yara almamasından ötürü, suçun esas mağdurunun toplum olduğunu vurgulayan Aksun, bir kişinin vücut bütünlüğüne zarar vermekle yetinmeyerek, kamu düzenini bozacak bu tür suçları işleyen kişilere hoşgörü ile yaklaşılmasının mümkün olamayacağını belirtti.

Mehmet Ali Bekis hakkında da soruşturma açılacak

Mahkeme başkanı Fadıl Aksun, Şahin Ceylan’ı, sanığın yakalandığı olay mahalline götüren ve Ceylan’ın, polisleri görünce, “üzerinde silah vardı, geri dön” demesi üzerine, Ceylan’ı istediği yere bırakan ve polise yardımcı olmayan, Ceylan’ın adadan ayrılmasına katkı koymuş olan Mehmet Ali Bekis hakkında soruşturma başlatılmasına emir verdi.

Heyete sözlü saldırıda bulunmaya kalkıştı

Gazimağusa Ağır Ceza heyeti tarafından oy birliği ile 7 yıl hapse mahkum olan tetikçi Sehbettullah Aydoğan, salonda taşkınlık yapmaya kalkıştı. Kararın okunması ile cezasını alkışlarla protesto eden Aydoğan, heyete sözlü sldırıda bulunmak istediği esnada salonda bulunan polisler tarafından etkisiz hale getirilerek cezaevi aracına götürüldü.