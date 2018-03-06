Bir günde 30 bin simit, 30 bin TL

Kanser Hastalarına Yardım Derneği yararına Simit Dünyası’nın çeşitli sponsorlarla başlattığı “hedef 100 bin simit” kampanyasının startı dün verildi. 1 TL’den satılan simitlerin tüm geliri Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne gidiyor.

Dün başlayan etkinlikte bir gün içerisinde 30 binden fazla simit satışı yapıldı.

Dün başlayan dayanışma ve yardım etkinliği ile Başbakanlık Işıkları ve Sun Döviz Bürosu önüne kurulan satış stantları ile satışlar yapıldı. Stantlardan yapılan satışların yanı sıra birçok yerden duyurusu yapılan etkinliğe adeta yardım yağdı.

Kıbrıs Türk halkı ve kurumları bu kampanyaya duyarsız kalmayarak bir günde 30 binden fazla simidin satılmasını sağladı.

Birçok şirket, kurum ve kuruluş, 1 TL olan ve tüm geliri kanser hastalarına gidecek bu etkinliğe destek verdi.

Kampanyanın baş aktörü olan ve kanser hastalarına destek için 100 bin simit hedefini koyan Küçükuncular Group Direktörü Erdinç Küçükuncular da gün boyu hem stantlarda yerini aldı hem de binlerce simidin yapım aşamasında sıkıntı yaşanmaması için var gücüyle çalıştı.

Küçükuncular: Elimizden geleni yapıyoruz

Küçükuncular Group Direktörü Erdinç Küçükuncular Havadis’e yaptığı açıklamada kanser hastaları yararına bir etkinlik düzenlemek istediklerini ve akıllarına böyle bir düşüncenin geldiğini belirterek hemen işe soyunduklarını belirtti. Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne yardım için ellerinden geleni yaptıklarını ifade eden Küçükuncular, bundan sonraki süreçte de hedef olan yüz bin rakamına ulaşabilmek için çalışacaklarını söyledi.

Kocaismail: Çok mutluyuz

Kanser Hastalarına Yardım Derneği Başkanı Raziye Kocaismail de yaptığı açıklamada Simit Dünyası’nın üstlendiği kampanya ile ciddi bir desteğe sahip olduklarını ifade etti. Kocaismail, “neredeyse yarım günlük sürede 30 binden fazla sipariş alındı, birçoğu da yerine teslim edildi. Biz bu durumdan çok mutluyuz, Kıbrıs Türk halkı dayanışma ruhunu bir kez daha gösterdi. Simit Dünyası başta olmak üzere destek veren herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Kanser Hastalarına Yardım Derneği’ne destek için “Hedef 100 bin simit” kampanyasına katkı koyan şirketler ise şöyle Arsın Un, Başpınar Un, Tüccaroğlu Ltd, Helvasan Ltd”