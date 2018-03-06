Serbest kaldı tekrar suç işledi

Girne’de “Sarhoşluk ve Rahatsızlık” suçlarından cezaevine gönderilen Yakup Atakan Yılmaz, cezaevinden çıkar çıkmaz yeniden suç işledi

Devrim DEMİR

Girne’de Şubat ayında “Sarhoşluk ve Rahatsızlık” suçlarından cezaevine gönderilen Yakup Atakan Yılmaz, bu kez “Sirkat” suçundan tutuklandı.

Alkol tedavisi görmesi gerekirken, imkânı olmadığı için tedavisini tamamlayamayan Yılmaz, önceki gün Girne’de bir marketten 181 TL değerinde içki çaldı.

Kamera görüntülerinden tespit edilen Yılmaz’ın tasarrufunda çaldığı içkiler ele geçirildi.

Yapılan sorgulamada işlediği suçu itiraf eden Yılmaz aleyhindeki soruşturma tamamlanırken, zanlı dün teminat talebiyle Girne Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Yargıç Mesut Mesutoğlu, zanlının kısa süre önce cezaevinden çıktığını ve yeniden suç işlediğini dikkate alarak Yılmaz’ı yargılanıncaya kadar 30 günü geçmeyecek şekilde cezaevine gönderilmesine karar verdi.

Çamlıbelli: Yılmaz alkol bağımlısı

Girne Polis Müdürlüğü’ne bağlı Adli Şube’de görevli polis memuru Kader Çamlıbelli, zanlı Yakup Atakan Yılmaz’ın 4 Mart tarihinde Girne’de bir marketten 181 TL değerinde iki adet içki çaldığını anlattı. Yılmaz’ın market kamerlarında tespit edilerek tutuklandığını ifade eden Çamlıbelli, zanlının 16 Şubat tarihinde “Sarhoşluk ve Rahatsızlık” suçlarından 9 gün cezaevine gönderildiğini söyledi.

Yapılan sorgulamada, Yılmaz’ın ifade verdiğini ve suçunu kabul ettiğini ifade eden Çamlıbelli zanlının alkol bağımlısı olduğunu belirtti.

Soruşturmanın tamamlandığını kaydeden Çamlıbelli, zanlının yargılanıncaya kadar cezaevine gönderilmesi talebinde bulundu.

“Bir daha yapmam”

Polisin talebinin hemen ardından söz hakkı alan zanlı Yakup Atakan Yılmaz, “Alkollüydüm hata yaptım, 16 önce cezaevinden çıktım bir daha yapmayacağım” sözlerini kullandı.