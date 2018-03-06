Alayköy’de feci kaza 10 kişi yaralandı

Alayköy-Türkeli Anayolu üzerinde dün saat 17.00 sıralarında trafik kazası meydana geldi.

Kaza askeri araç ile kiralık aracın çarpışması sonucu oldu. Kazada üçü sivil, yedisi asker olmak üzere 10 kişi yaralandı. Yıldıray Ünsal, sürüdüğü ML 944 Z plakalı araç ile tali yoldan anayola dikkatsizce giriş yaptığı sırada, Alayköy istikametine doğru seyreden askeri aracın önünü tıkaması sonucu çarpıştılar. Kaza sonrası araç sürücü Yıldıray Ünsal aynı araçta yolcu olarak bulunan Katip Gürbüz, Bedri Sönmez ve askeri araçtaki yedi asker Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralıların durumların iyi olduğu öğrenildi.