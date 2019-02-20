Tetikçi cezaevinde, azmettirici kayıp

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Atatürk Caddesi’nde 1Şubat 2019 tarihinde, saat 18.00 sıralarında, meydana gelen “Taammüden Adam Öldürmeye Tesebbüs, Ağır Yaralama, Kanunsuz Ateşli Silah Taşıma ve Tasarrufu, Kanunsuz Patlayici Madde Taşıma ve Tasarrufu, Kati Hasar ve Meskun Mahalde Ateş Etmek” suçundan tutuklanan zanlı Emre Yalçın, tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.

Mahkemede olay ile ilgili olarak ifade veren Müfettiş Muavini Durmuş Aydın, 8 el ateş edip, Serkan Kısa’yı yaralayan Emre Yalçın’ın soruşturmaya bu aşamada etki etme olasılığının olmadığını kaydetti.

Aydın, yurtiçi ve yurtdışından uzmanlık raporlarının beklendiğini söyledi. Aydın, zanlının tutuklu yargılanmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, olayın ciddiyetine bulgu yapıp, zanlının üç ayı aşmamak üzere cezaevinde hükümsüz tutuklu kalmasına emir verdi.