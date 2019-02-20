Bekenova’nın durumu hala kritik

Lefkoşa’da Türkmenistan uyruklu 26 yaşındaki Shahlo Bekenova’ya arabası ile çarparak ağır yaralanmasına neden olan zanlı Merve Türksev aleyhindeki soruşturma sürüyor. Türksev 3 gün daha poliste tutuklu kalacak

Evrim KAMALI

Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi’nde yolu karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Shahlo Bekenova’ya çarparak ağır şekilde yaralanmasına sebeb olan sürücü Merve Türksev dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Mahkemede olayla ilgili ifade veren polis memuru İnanç Çoktan, 15 Şubat’ta, saat 19.50 sıralarında, Lefkoşa’da Kemal Aksay Caddesi’nde 27 yaşındaki zanlı Merve Türksev’in NS 911 plakalı araba ile yolu yaya olarak geçmeye çalışan Türkmenistan uyruklu 26 yaşındaki Shahlo Bekenova’ya çarptığını söyledi.

Polis, çarpma sonucu ağır şekilde yaralanan Shahlo Bekenova’nın kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım servisinde müşahede altına alındığını ve yapılan tetkiklerde kafatasında kırık olduğu, beyin kanası geçirdiği tespitinin yapıldığını aktardı.

Polis memuru İnanç Çoktan, Shahlo Bekenova’nın beynindeki kanamanın arttığını ve durumunun kritik olduğunu söyledi.

“Gözlüksüz yüzde 70 görmüyor”

Zanlının gözlük takmadığı durumda yüzde 70 oranında görmediğini belirten polis memuru Çoktan, bu hususta doktor raporu alındığını belirtti.

Çoktan, olay yerine götürülen zanlının çarpma noktasına itiraz ettiğini söyledi. Çoktan, olayın ciddiyetine vurgu yaparak yaralının vefat etmesi durumunda soruşturmanın seyrinin değişeceğini belirtti.Polis memuru Çoktan, soruşturma maksatlı zanlının polisteki tutukluluk süresinin uzatılmasını talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, zanlının soruşturmanın selameti açısından 3 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.