Alkole sığındı

Eski kız arkadaşının evini basarak, kadına şiddet uygulayan Soner Aslan, suç üstü yakalandı

Evrim KAMALI

Girne’de 245 promil alkol tesiri altında eski kız arkadaşı 34 yaşındaki N.K.’nin evini basan 45 yaşındaki Soner Aslan, suçüstü yakalandı.

Zanlı Girne’de dün mahkemeye çıkarıldı.

Girne Adli Şube’de görevli polis memuru, zanlının 19 Şubat 2019 tarihinde, saat 03.00 sıralarında eski kız arkadaşını kaldığı evde “kendisini aldattığı” gerekçesi ile dövdüğünü ve dizüstü bilgisayarına tekme atıp kırdığını söyledi. Polis, olay esnasında 245 promil alkollü olan zanlının ayrıca N.K.’nin boğazını sıkıp, kafasına yumruk attığını, daha sonra mutfaktan aldığı 3 bıçağı yatak odasının kapısına sapladığını açıkladı.

Polis, zanlının daha sonra apartman boşluğunda “Beni aldatamazsın, kime canım diyorsan söyleyeceksin” diye yüksek sesle bağırdığı esnada suçüstü yakalandığını ifade etti.

Zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını, çevre sakinlerinden ifadeler alacaklarını kaydeden polis, zanlının bir sün süre ile tutuklu kalmasını talep etti. Mahkeme talebi kabul etti.