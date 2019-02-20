Merkezi Cezaevi’nden 14 Şubat’ta firar edip ertesi gün Dörtyol bölgesinde tespit edilen Gökhan Takımcılar, dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Merkezi Cezaevi’nden 14 Şubat tarihinde firar eden ve Dörtyol bölgesinde edilerek tutuklanan mahkum Gökhan Takımcılar, dün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemde olayla ilgili ifade veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Necip Taşlı, “Ambar Açma” suçundan 18 ay hapse mahkum edilen ve Merkezi Cezaevi’nde 30 Temmuz 2018 tarihinden beridir hükümlü tutuklu bulunan zanlı Gökhan Takımcılar’ın 14 şubat’ta saat 10.00 sıralarında Merkezi Cezaevi’nin duvara merdiven dayayıp 6 metre uzunluğundaki ip ile duvardan aşağıya inerek firar ettiğini anlattı.

Taşlı, Takımcılar’ın 15 Şubat’ta Dörtyol bölgesinde tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Taşlı, soruşturmanın tamamlandığını belirtip, zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, zanlının cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Gökhan Takımcılar, firar suçundan yargılanacak.