Kıbrıs

Firar suçundan yargılanacak

20 Şubat 2019
Gökhan Takımcılar

Merkezi Cezaevi’nden 14 Şubat’ta firar edip ertesi gün Dörtyol bölgesinde tespit edilen Gökhan Takımcılar, dün teminat talebi ile mahkemeye çıkarıldı

Evrim KAMALI

Merkezi Cezaevi’nden 14 Şubat tarihinde firar eden ve Dörtyol bölgesinde edilerek tutuklanan mahkum Gökhan Takımcılar, dün teminat talebi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemde olayla ilgili ifade veren Lefkoşa Adli Şubede görevli polis memuru Necip Taşlı, “Ambar Açma” suçundan 18 ay hapse mahkum edilen ve Merkezi Cezaevi’nde 30 Temmuz 2018 tarihinden beridir hükümlü tutuklu bulunan zanlı Gökhan Takımcılar’ın 14 şubat’ta saat 10.00 sıralarında Merkezi Cezaevi’nin duvara merdiven dayayıp 6 metre uzunluğundaki ip ile duvardan aşağıya inerek firar ettiğini anlattı.

Taşlı, Takımcılar’ın 15 Şubat’ta Dörtyol bölgesinde tespit edildiğini söyledi. Polis memuru Taşlı, soruşturmanın tamamlandığını belirtip,  zanlının cezaevine gönderilmesini talep etti.

Yargıç Cenkay İnan, zanlının cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Gökhan Takımcılar, firar suçundan yargılanacak.

Etiketler


İlgili Makaleler

Emre Yalçın

Tetikçi cezaevinde, azmettirici kayıp

20 Şubat 2019

Bekenova’nın durumu hala kritik

20 Şubat 2019
Soner aslan

Alkole sığındı

20 Şubat 2019
CSO

“Peter ve Kurt” çocukları büyüledi

20 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı