“Peter ve Kurt” çocukları büyüledi

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası bir ilke daha imza attı. CSO, Çocuklara yönelik senfonik masallı eğitim konserlerine İskele’de başladı. Konser bugün Girne, sonrasında ise Kalkanlı ve Mağusa’da sahnelenecek

KKTC Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle düzenlenen, 4 gün sürecek eğitim konserlerinin ilki, dün İskele Belediyesi Atatürk Kültür Merkezi’nde yer aldı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, İskele’deki Erenköy Lisesi, Recep Tayyip Erdoğan Dipkarpaz Ortaokulu, Mehmetçik Ortaokulu ve Bekirpaşa Ortaokulu’ndan gelen yaklaşık 400 orta birinci ve orta ikinci sınıf öğrencisine yönelik gerçekleşen konserde, çocukların müzik eğitiminde önemli bir eser olarak kabul edilen, Sergei Prokofiev’in “Peter ve Kurt” isimli senfonik masal sahnelendiği kaydedildi.

Hedef 3 bin öğrenci

Toplam 3 bin ortaokul öğrencisinin katılımı hedeflenen eğitim konserlerinin devamı bugünden itibaren sırasıyla Girne, Kalkanlı ve Gazimağusa’da gerçekleşecek.

Dünya çapında üne sahip şef ve sanatçıları konuk ederek, sanatseverleri klasik müzikle buluşturan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO), bu sezon misyonunu genişleterek genç kuşaklara yönelik düzenlenen eğitim konserleriyle, yeni yeteneklerin keşfedilmesini hedefliyor.

22 Şubat Cuma gününe kadar sürecek olan konserlerde Şef Ali Hoca, Anlatıcı Hüseyin Köroğlu, Başkemancı olarak Nihat Ağdaç yer alıyor.

Konser programı

Eğitim konserleri, bugün Girne Amerikan Üniversitesi Spectrum Uluslararası Kongre Merkezi’nde, 21 Şubat Perşembe ODTÜ Kuzey Kıbrıs Kampusu Kültür ve Kongre Merkezi Rauf Raif Denktaş Salonu’nda, 22 Şubat Cuma ise Gazimağusa’da bulunan Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda gerçekleşecek.Tüm konserler saat 10.00’da başlayacak..

Çocuklara yönelik öğretici bir eser

Sergei Prokofiev’in, 1936 yılında bestelediği “Peter ve Kurt”, çocuklara yönelik öğretici bir eser olmakla birlikte, güçlü yapısı ve eğlendirici doğasıyla, büyüklerin de ilgisini çeken bir senfonik masal olarak tanımlanıyor.

Senfoni orkestrası eşliğinde anlatılan “Peter ve Kurt”, bir yandan çocukları, orkestrada yer alan çalgılar ile tanıştırırken, diğer yandan müzik yoluyla masalların etkili bir şekilde aktarılabileceğinin en önemli örneklerinden sayılıyor.