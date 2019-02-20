KıbrısSanat

Adamoğlu’ndan büyük başarı

20 Şubat 2019
hun adamoğlu

Evrim KAMALI

Kıbrıslı ressam Hun Adamoğlu’nun son çalışması, Birleşik Krallığın en prestijli sanat etkinliklerinden biri olan The Lynn Painter- Stainer -Prize’ın 2019 yılı sergisine seçildi.

Her yıl seçkin Jüri ekibinin belirlediği yarışma ilkeleri ile gerçekleştirilen etkinlik, Birleşik Krallığın en yaratıcı ressamlarını bir araya getiriyor.

hun adamoğlu eser

Ressam Adamoğlu’nun 2019 sergisi için seçilen eseri ‘MIDNIGHT CALL’ adını taşıyor ve 122 x 77cm büyüklüğündeki kanvas üzerine yağlı boya olan tabloda, kentsel bir gece mizanseninde, ışık ve karanlığın insan figürlerine yaptığı etki vurgulanıyor.

Sergi 05 – 17 Mart 2019 tarihleri arasında arası Londra’daki Mall Galleries’de olacak.

Etiketler


İlgili Makaleler

Emre Yalçın

Tetikçi cezaevinde, azmettirici kayıp

20 Şubat 2019

Bekenova’nın durumu hala kritik

20 Şubat 2019
Soner aslan

Alkole sığındı

20 Şubat 2019
Gökhan Takımcılar

Firar suçundan yargılanacak

20 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı