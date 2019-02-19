Felaketin kıyısından dönüldü

Gerekli emniyet tedbirleri alınmadan kamyona yüklenen dozer Taşkent köy girişinde kamyondan geriye doğru akarak, bir evin duvarını yıktı…

19.2.2019 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Dikmen – Taşkent Anayolu üzerinde, Şükrü Çelik (E-54), yönetimindeki PS 123 yönetimindeki, çekici kamyon ile Taşkent köy girişi Şht Münür Kasım Sokak kavşağına geldiği zaman yokuş yukarı çıktığı esnada çekici üzerinde gerekli emniyet tedbirleri alınmadan yüklenen dozerin geriye doğru akıp Mustafa Özmüezin’e ait ikametgahın çevre duvarı ile ikametgahın duvarına çarpıp hasar vermiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.