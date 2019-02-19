Kıbrıs

Felaketin kıyısından dönüldü

19 Şubat 2019

Gerekli emniyet tedbirleri alınmadan kamyona yüklenen dozer Taşkent köy girişinde kamyondan geriye doğru akarak, bir evin duvarını yıktı…

19.2.2019 tarihinde, saat 17:00 sıralarında, Dikmen – Taşkent Anayolu üzerinde, Şükrü Çelik (E-54), yönetimindeki PS 123 yönetimindeki, çekici kamyon ile Taşkent köy girişi Şht Münür Kasım Sokak kavşağına geldiği zaman yokuş yukarı çıktığı esnada çekici üzerinde gerekli emniyet tedbirleri alınmadan yüklenen dozerin geriye doğru akıp Mustafa Özmüezin’e ait ikametgahın çevre duvarı ile ikametgahın duvarına çarpıp hasar vermiştir. Kaza sonucu yaralanan olmadı. Soruşturma devam etmektedir.

Etiketler


İlgili Makaleler

Milli Piyango kazanan çeyrek bilet KKTC’de

19 Şubat 2019

Kamu Görevlileri Yasa Tasarısı halkın bilgisine sunuldu

19 Şubat 2019

Tasarı yasallaşırsa yüzde 1 vergi iadesi uygulanacak

19 Şubat 2019
KAR-İŞ

Kar-İş’ten Milli Eğitim Bakanlığına çağrı: “Tüm üyelerimizin zan altında bırakılmasının düzeltilmesini istiyoruz”

19 Şubat 2019

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
© Copyright 2019, All Rights Reserved  |  Baba Bilgisayar
Başa dön tuşu
Kapalı