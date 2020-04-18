“Test testtest mi?”

Dr. Sibel Siber dün akşamki programda şöyle dedi: “ sizi öfkelendiren insanlara daha fazla güvenin çünkü onlar sizi öfkelendirmeyi bile göze alıp çekinmeden bildikleri doğruyu söylerler!!” Ben de onu kızdırmayı göze alıp biraz şeytanın avukatlığını yapacağım!! Neyse, geçtiğimiz akşam katıldığı Kıbrıs Postası’ndaki programıoturup izledim. Çok önemli noktalara parmak bastı. Birçok insanı da korkuttu, şu anki hükümetin sağlıktaki zafiyetleri ve alt yapımızın sefaletiyle ilgili görüşlerini cesurca aktardı.

Fakat zaman zaman bence gereksiz siyasi polemiklere girmekten de kaçınmadı. Örneğin Özersay’ın iki gün önce söylediği “Ben Başbakan olsam farklı yapardım” lafına gönderme yapması ve bir çeşit tiye alması pek de bilimsel bir tavır değildi. Çünkü kendisinin de belirttiği gibi programa bir bilim insanı olarak katılmıştı.Özersay’ın bu sözlerinden dolayı eleştiriyi hak etmemesinden dolayı değil tabii.

Diğer yandan bu başarılı sunuştan sonra, programda sorulan en önemli soruya maalesef yanıt vermedi veya veremedi. “Sesinizi alamadım” diyerek başka konulara geçildi. Keşke Rasıh veya diğer arkadaşlar soruyu tekrar etselerdi. Rasıh Reşat’ın sorusu “sizin gibi düşünen doktorlar yanında sizin gibi düşünmeyen doktorlar da var.”Yani “acaba bu test tartışması, doktorlar arasındaki bir yöntem tartışması mı?” “Çünkü niye bu insanlar böylesine inatla karşı çıksınlar ki.” Evet Dr. Siber’e bu soruyu bir de buradan ben sormuş olayım. “İki yöntem çatışması var mı doktorlar arasında Sibel hanım?”

Testlerin yaygınlaştırılması tabii ki çok önemli ama WHO’nun direktifine baktığımızda, testler için 4 aşama öneriliyor. Konuştuğum bir çok uzman da (gerek buradan, gerekse başka ülkelerden), bizim hala daha 3. aşamada olduğumuzu iddia ediyor. Sadece bugün,eski vakalarla teması olmamış kişilerinpozitif olması dördüncü aşamaya girdiğimizi gösteriyor.Sanırım!!Çünkü inşallah Devlet bizden bir şeyler gizlemiyordur umarım. Daha önce 3. aşama olan temas edilmiş belirli guruplar aşamasındaydık. WHO bu aşama için şöyle öneride bulunuyor: Pozitif çıkan biriyle temas edenlere ve bulaştırdığı muhtemel bölgelerde herkese test yapılır.Eğer dördüncü aşamaya girmişsek ki sanırım dünden itibaren girmiş olabiliriz, bütün temaslı guruplar yanında, çalışanlar, sağlık personeli, yüksek risk gurubu hastalar vesaire test edilir. Demek istediğim WHO devletlerin ilk olarak dikkatlerini temas takibine harcamalarını tavsiye ediyor ilk üç aşama için. Öte yandan bizim hangi aşamada olduğumuz da belli değil. Rum tarafı artık temaslıları aşan sayıda vakalarla karşılaşınca 4. Aşamaya girdiğini kabul ederek yoğun test işine iki gün önce başladı. Dediğim gibi zaten artık bu tartışmanın da bir önemi kalmayacak eğer biz de 4. Aşamaya girmişsek. Çünkü bu aşama “test testtest” aşaması.

İzlanda ve üç beş ülke hariç, ülkeler,Dr. Siber’inönerdiği yöntemi4. Aşamada başladılar. Eğer ille de kıyaslamak gerekiyorsa, örneğin bu aşamalardan önce yoğun test uygulayan İzlanda, ilk ölümü 17 Mart’ta yaşadı ve şu an 9 ölüsü var. Yoğun bakımda ise sanırım 23 kişi var şu an. Nüfusu bizle aynı. Biz isebugüne kadardört kişiyi kaybettik. 10 Mart’tan buraya. Yoğun bakımda da biri yok sanırım şimdi. Hükümeti en fazla eleştirenlerden biriyim ama bizden fersah fersah sağlık altyapısında önde olan İzlanda’nın bizle kıyaslandığında hali hazırda pek de bizden daha iyi bir başarı öyküsü yokmuş gibi görünüyor.

Öte yandan “test kiti bulma sorunumuz yok” falan dedi Dr. Sibel Siber. İstenirse para da var kit de var dedi.Ama biliyorsunuz özellikle Mart ayının içerisinde birçok ülke bu kitlerin ihracatını yasaklamıştı. Bizdeki kit sayısı 800 civarıydı ve bir türlü test kiti bulunamıyordu. O dönemde İtalya’ya bile verememişlerdi yeteri kadar, yani öyle “test kiti istiyorum” üç günde gelir demek biraz abartılı oldu.. Veya en azından Mart için söylersek yanıltıcı olur, şimdi elimizde muhtelif yerlerden sağlanmış kitlerimiz olduğu iddia ediliyor, gerçi sayın Pilli de defalarca malzeme eksiğimiz yok diye açıklama yaptı ya. Ben de çok kızmıştım. Niye böyle bir açıklama yapmış onun sebebini de bir türlü anlayamadık ya..

Neyse, program gayet iyi geçti. Dr. Siber’in haklı olduğu kriz yönetiminin bir elden yapılamaması gibi, hastanene alt yapısının yeterli düzeye bir türlü getirilememesi gibi çok nokta vardı. Anlatım net ve direkti. Birçok insan yararlandı. Umarım bugüne kadar doktorlar arasındaki iki farklı yöntem ve anlayış çatışmasına dönüşmüş bu test meselesi bir an evvel biter de hızla yapılması gerekenlere döneriz. Çünkü sizin enerjinize ve idari yeteneklerinize ihtiyacımız var!! Dediğim gibi artık son aşamanın içine doğru yol alıyoruz ve işte şimdi “test testtest” zamanı. Yani passe olmuş tartışmalara girmenin yararı yok…