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2 yerli üründe ilaç kalıntısı çıktı

18 Nisan 2020
gıda-denetim-sonuçları

Tarım Dairesi’nin bu haftaki gıda analizlerinde, 19 ithal ürünün tümü, 18 yerli ürünün ise 16’sı temiz çıktı. İki yerli ürünün analizinde, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi. Tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanıldığı anlaşılan dereotu imha edilirken, kapya biberin hasadı, bir sonraki analiz sonucuna kadar durduruldu.

Tarım Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre 10-16 Nisan arasında ithal ve yerli üretim gıdalara Devlet Laboratuvarı’nda uygulanan analizler, AB’de kullanılan pestisit limitleri çizelgesinde değerlendirilerek sonuçlandırıldı.

Analiz edilen 19 ithal ürün numunesinden tümü temiz bulundu. Yerli ürünlerden 18 numunenin ise 16’sı temiz çıktı, limit üstü bitki koruma ürünü tespit edilen 2 ürün bulundu.

Alsancak’ta Hüseyin Muti’ye ait dereotunda yapılan analizler neticesinde tavsiye dışı bitki koruma ürünü tespit edildiğinden dolayı ürün imha edildi.

Mağusa’da ise Oktay Kara’ya ait kapya biberde yapılan analizde ise limit üstü bitki koruma ürünü tespit edildi ve ürünün hasadı, bir sonraki laboratuvar analizine kadar durduruldu.



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