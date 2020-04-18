Pentagon, Washington Kongre Merkezi’ni hastaneye çeviriyor

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), başkent Washington DC’de bulunan Washington Kongre Merkezi’ni hastaneye çevirmek için bir şirketle 18 milyon 600 bin dolarlık sözleşme imzaladı.

Pentagon’dan yapılan yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında Walter E Washington Kongre Merkezi’nin geçici olarak hastaneye çevrileceği belirtildi.

Açıklamada, yapılan 18 milyon 600 bin dolarlık ihaleyi Virginia merkezli “Hansel Phelps İnşaat” adlı şirketin aldığı duyuruldu.

Söz konusu miktarın 2020 bütçesinin acil durum fonundan karşılanacağı ifade edilen açıklamada, inşaat çalışmalarının 30 Mayıs’ta tamamlanacağı kaydedildi.

ABD’de “DMV bölgesi” olarak da bilinen başkent Washington, Maryland ve Virginia eyaletlerindeki Kovid-19 pozitif vaka sayısının son bir haftada 2 kat artarak 20 bine ulaştığı bildirilmişti.