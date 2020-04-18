“Boeing 747’yi bir daha uçarken göremeyeceğiz”

Corona virüs salgınından en çok etkilenen sektörlerden birisi olan havayolu şirketlerinin salgından sonraki dönemde çok sayıda yolcuyu taşımaya imkan veren uçakları tercih etmeyeceği belirtiliyor. İlk olarak 2019’un son günlerinde ortaya çıkan corona virüs (COVID-19) 2 milyondan kişiye bulaşmış durumda. Neredeyse dünya üzerindeki her ülkede görüen virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı ise 150 binin üzerine çıkmış durumda.

Corona virüs sadece insan sağlığını tehdit etmiyor ekonomide de derin yaralar açıyor. Corona virüs salgınının olumsuz yönde etkilediği havayolu sektörü tarihinin en zor dönemini geçiriyor. Peki salgın kontrol altına alındığında durum nasıl olacak? Başka bir deyişle salgın sona erdiğinde havayolu şirketleri eski günlerine dönebilecek mi?

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre salgından sonraki dönemde dahi çok sayıda yolcuyu taşımaya imkan veren uçakları tercih etmeyeceği belirtiliyor. Aynı haberde görüşlerine yer verilen havacılık uzmanı Andrew Charlton havayolu şirketlerinin daha az ve daha az yolcu kapasiteli uçakları tercih ettiği bilgisinin altını çizdi. Bu alışkanlığın uzun bir süre devam edebileceğini belirten Charlton “747’yi bir daha uçarken göremeyeceğiz” dedi. Alman Lufthansa, Corona virüs salgını sırasında kontrollü küçülmek ve maliyetleri azaltmak için bir çok uçağını hurdaya ayırdı ya da uçuşları kapattı. Bu kapsamda havayolu şirketi Altı adet Airbus A-380, beş adet Boeing 747-400 ve yedi adet Airbus A340-600 uçağı emekliye ayırdı.

Zarar 110 milyar doların üzerinde olabilir

Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin tahminlerine göre, havayolu şirketleri bu yıl toplam 113 milyar dolara kadar zarar edebilir.