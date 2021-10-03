“Teslimat” Üç GOYA festivalinde daha finalist

Kıbrıs Türk yapımı “Teslimat” isimli kısa film, Ekim ayı içerisinde aralarında İspanyol Akademi Ödülleri (GOYA) için ön eleme yapan üç festivalin de bulunduğu çeşitli uluslararası festivallerde yarışacak.

Yönetmenliğini Doğuş Özokutan’ın, yapımcılığını Vasvi Çiftcioğlu’nun üstlendiği kısa film, biri Portekiz’de, yedisi İspanya’da olmak üzere toplam sekiz uluslararası festivalin daha resmi seçkisine girmeyi başardı.

Çekimleri Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ), post prodüksiyonu ise Kültür Dairesi’nin katkıları ile yapılan “Teslimat”ın gösterildiği ülke sayısı 11’e, seçildiği uluslararası festival sayısı ise 39’a yükselecek. Başrolünde İzel Seylani’nin yer aldığı kısa film kızının ameliyat masraflarını karşılamak için bir grup mültecinin hayatıyla kumar oynayan bir şoförün hikayesini anlatıyor.

İSPANYA’NIN EN PRESTİJLİ FESTİVALLERİNDE YARIŞACAK

İspanya’da daha önce iki kez İspanyol Akademi Ödülleri GOYA için ön eleme yapan festivalden ödül kazanan “Teslimat”, Ekim ayında üç GOYA festivalinde daha yarışacak. Bu festivallerle birlikte “Teslimat’ın finalist olduğu GOYA’ya akredite festival sayısı sekize yükselecek. İspanya’da sınırlı sayıda festivalin GOYA’ya akreditasyonu bulunuyor.

“Teslimat”, 18 Ekim tarihinde, “Festival Internacional de Curtmetratges de Vila-seca” adlı festivalde gösterilecek. “Teslimat”, Katalonya Özerk Bölgesindeki Vila-seca adlı şehirde 16-24 Ekim tarihleri arasında bu yıl 6’ncısı gerçekleştirilecek olan festivalin kurmaca kategorisinde yarışıyor.

“Teslimat”ın finalist olduğu bir diğer GOYA festivali ise, Galicia Özerk Bölgesi’nde yer alan Noia şehrinde düzenlenen “Mostra de Curtas Vila de Noia” adlı festival olacak. Bu yıl 7-17 Ekim tarihleri arasında 22’incisi düzenlenecek olan festivalde, Covid 19 önlemleri uygulanarak sinema salonlarında gösterim yapılacak.

“Teslimat”, İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın başkenti Las Palmas’ta düzenlenen ve GOYA için ön eleme yapan “Festival Internacional de Cine de Lanzarote” adlı festivalde de finalist oldu. Bu yıl 18-23 Ekim tarihleri arasında 21’incisi yapılacak olan festivalin gösterim programı henüz kamuoyuna duyurulmadı.

PORTEKİZ’DE İLK GÖSTERİM

“Teslimat”, bu yıl 30 Eylül-5 Ekim tarihleri arasında Portekiz’de düzenlenen, “Porto Femme Uluslararası Film Festivali”nin de kısa film yarışmasında yer alıyor. Porto şehrinde bu yıl 4’üncüsü düzenlenen festival çerçevesinde, “Teslimat”ın gösterimi 5 Ekim akşamı Cinema Trindade adlı sinemada gösterilecek. Kadın yönetmenlerin filmlerine yer veren bu festival gösterimi “Teslimat”ın Portekiz prömiyeri olacak.

İSPANYA’DA GÖSTERİLDİĞİ FESTİVAL SAYISI 20’YE ÇIKACAK

“Teslimat”, Ekim ayında GOYA festivalleri dışında, İspanya’da 5 festivalde daha finalist olarak yarışacak, böylece bu ülkede gösterildiği festival sayısı 20’ye yükselecek. “Teslimat”, 4-21 Ekim tarihleri arasında bu yıl 13’üncüsü yapılan “Festival Internacional De Cine Invisible Film Sozialak De Bilbao” adlı festivalin “Kültürlerarası Diyalog” ödülü için yarışan 11 kısa filmden biri. “Teslimat”, 10-17 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “Festival Internacional de Cine Social de Castilla-la Mancha”nın uluslararası seçkisinde yarışıyor. Bu yıl 18’incisi düzenlenen festivalin uluslararası seçkisinde 16 kısa film bulunuyor. “Teslimat”ın yarıştığı bir diğer İspanyol festivali ise, 15 Ekim-15 Kasım tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan, “Muestra De Cine Mujeres En Escena” olacak. Bu yıl 19’uncusu düzenlenecek olan festival, seçkisinde kadın yönetmenlerin filmlerine yer veriyor. “Teslimat”ın Ekim ayında yarışacağı son festival, “Festival Internacional De Cine De Gáldar” olacak. 16-23 Ekim tarihleri arasında 9’uncusu düzenlenecek olan festivalin uluslararası kısa film yarışmasında 16 kısa film yer alıyor.