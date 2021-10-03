Türkiye Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknik Heyeti, KKTC’de sanayi bölgeleriyle ilgili temaslar yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürlüğü’nden bir heyet, organize sanayi bölgeleriyle ilgili teknik çalışmalar yapmak ve bu kapsamda saha ziyaretlerinde bulunmak üzere KKTC’de temaslar yapacak.

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi’nden yapılan açıklamaya göre, Türkiye Cumhuriyeti Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan başkanlığındaki heyet, 5-7 Ekim tarihlerinde saha ziyaretleri kapsamında Gazimağusa, Güvercinlik, Haspolat, Lefkoşa, Alayköy sanayi bölgelerinde incelemelerde bulunacak.

Türkiye Cumhuriyeti Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Erhan Arıklı tarafından da kabul edilecek heyet, Ekonomi ve Enerji Bakanlığı Müsteşarı Şahap Aşıkoğlu ve Kıbrıs Türk Sanayi Odası Başkanı Ali Kamacıoğlu ile görüşecek.