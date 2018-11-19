Teslaquila’ya Meksikalı tekila üreticilerinden tepki

‘Teslaquila’ olarak adlandırılan agave bitkisinden üretilen alkollü içki için birçok ülkede marka tesciline başvuran Musk’a Meksikalı tekila üreticilerinden tepki geldi.

Dünyanın en zengin kişilerinden biri olan Elon Musk, 12 Ekim’de Twitter üzerinde bir fotoğraf paylaşmış, ve ‘Teslaquila’nın yakında geleceği duyurusunda bulunmuştu.

Ancak Meksika’nın ‘Tekila Düzenleme Konseyi’, milyarder tarafından yeni üretilen içki için verilen ismin tekilayı çağrıştırdığını savunarak, ‘Tekila’nın korunan bir marka olduğunu hatırlattı.

Meksika rakısı olarak da adlandırılan ve sert bir alkollü içki olan tekila, çoğunlukla Orta Amerika’da yetişen agave bitkisinden üretiliyor.

‘İzin alması gerekiyor’

Konsey, tekila yapımı konusunda sıkıca denetlediği şirketler üzerine bu ismi kullanabilmeleri için çeşitli şartlar koşuyor. Bu şartlar arasında içkinin Meksika’da ve özellikle Guanajuato, Jalisco, Michoacan, Nayarit veya Tamaulipas eyaletlerinde üretilmesi bulunuyor.

Resmi açıklama yapan konsey, “Eğer Teslaquila sürdürülebilir bir marka olarak devam etmek istiyorsa bir yetkili tekila üreticisiyle anlaşıp bazı standartlara uyması ve Meksika’nın Endüstriyel Mülkiyet Kurumu’ndan izin alması gerekir.” ifadelerinde bulundu. Konsey, bunun yapılmadığı taktirde içkinin tüketiciler tarafından tekilayla karıştırılabileceği vurgusunu yaptı.