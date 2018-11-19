Yaşam

Brezilyalı pilot Suudi Arabistan’ın üzerinden geçerken Müslüman oldu

Arap dünyası uçakla Suudi Arabistan'ın üzerindeyken din değiştirerek Müslüman olan Brezilyalı pilotu konuşuyor.

Brezilyalı pilot Amalo

Hangi havayolunda çalıştığı açıklanmayan pilot Amalo’nun o anlarını kokpitteki arkadaşı “Brezilya’dan pilot Amalo ile birlikteyiz. Talha’ya uçuşumuzda kendisi şahadet getirecek” diyerek kameraya çekti.

Videoda Amalo’nun şehadet getirerek “Şahitlik ederim ki, Allah’tan başka hiçbir İlâh yoktur, ve yine şahitlik ederim ki Muhammed, O’nun kulu ve elçisidir” dediği görülüyor.

El Balad’ın haberine göre, 18 bin feet yükseklikte çekilen video, internette 20 binden fazla kişi tarafından izlendi.

 




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