Harmancı Sør-Varanger Belediyesi Başkanı ile görüştü

Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkanı Mehmet Harmancı, Norveç’in kuzeyinde yer alan Sør-Varanger Belediye Başkanı Rune Gjertın Rafaelsen’i kabul etti.

LTB’den verilen bilgiye göre, Harmancı görüşmede, bu sene içinde ikinci kez kendilerini ziyaret eden Rune Gjertın Rafaelsen’e LTB’nin projeleri hakkında bilgi verdi.

Kabulde Rafaelsen’i sınır kapıları ve geçişlerle ile ilgili de bilgilendiren Başkan Harmancı bu konuda Lefkoşa Rum Belediyesi ile her türlü iş birliğine hazır olduklarını vurguladı.

BAŞKAN HARMANCI’YA DAVET

Sør-Varanger Belediyesi Başkanı Rune Gjertın Rafaelsen de, LTB Başkanı Mehmet Harmancı ile yeniden bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, Harmancı’yı Norveç’e davet etti.

Rafaelsen ayrıca iki belediye arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesine yönelik sözleşme imzalanması konusunda Harmancı ile fikir birliğine vardıklarını belirtti.