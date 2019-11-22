Dünya

Tesla fabrikasının uyuşturucu bataklığına düştüğünü gösteren polis raporu

22 Kasım 2019

Tesla ve SpaceX’in CEO’su Elon Musk’ın geçtiğimiz yıl katıldığı bir podcast yayını sırasında uyuşturucu kullandığına dair görüntüler insanların zihninden hala silinmedi. Ortaya çıkan yeni bir polis raporu, Musk’ın şirketlerinin de uyuşturucu ile başının belada olduğunu gösteriyor.

Elon Musk, geçtiğimiz yıl eylül ayında Joe Rogan’ın podcast programında uyuşturucu kullanırken görüntülenmişti. Musk, SpaceX ile ilgili bir konu konuşulurken uyuşturucu kullanmasının ardından mail yoluyla yaptığı bir açıklama ile SpaceX iş yerlerinin uyuşturucudan arındırılmış yerler olduğunu söylemişti.

Bağımsız araştırmacılardan meydana gelen PlainSite isimli araştırma şirketi, Musk’ın bu açıklamasını çürütmüş görünüyor. PlainSite’ın ele geçirdiği polis raporlarına göre Tesla tarafından Nevada’da işletilen Gigafactory isimli fabrikasında bol miktarda uyuşturucu bulundu. Ele geçirilen rapor, işletmede çalışan işçilerin rahatlıkla uyuşturucu kullandığı bir ortamı tarif ediyor.

Polis raporunda, uyuşturucu bir madde üzerinde bulunmuş olan tuvalet zemininden bir bölge, içinde kokain olduğu testle kanıtlanmış küçük bir torba ve içinde metamfetamin bulunan başka bir küçük torbadan bahsediliyor.

Musk’ın girişimi ile ilgili polis raporundaki tek sorunlu şey uyuşturucu değil. Raporun bir başka bölümünde, bir çalışanın işletmeden çıkardığı bir kamyonla bir atı ölümcül şekilde yaraladığı ve daha sonra av tüfeği ile öldürdüğü de yer alıyor.

Dürüst olmak gerekirse, on binlerce insanın çalıştığı Tesla işletmelerinde tekil olayların varlığı bütün şirketin ‘kültürünü’ işaret etmez. Ancak Tesla’nın uyuşturucu ile sorunu, Musk’ın kendi olayı haricinde, ilk değil, daha önce de bir şirket çalışanı, otomobil üreticisinin uyuşturucu ile ilgili bir soruşturma yürütmediğini iddia etti.

Elon Musk ve şirketlerinin uyuşturucu ile olan ilişkileri, başlarını ağrıtmaya devam edecek gibi görünüyor. Tesla, ortaya çıkan uyuşturucu ile ilgili polis raporu hakkında henüz bir açıklama yapmadı.



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